Οι νεαροί Έλληνες «πρωταθλητές» της Ευρώπης στην χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Τα άτομα νεαρής ηλικίας στην Ελλάδα (από 16 έως 24 ετών) εμφάνισαν για το 2025 το μεγαλύτερο ποσοστό χρήσης εργαλείων παραγωγικής Τεχνητής Νοημοσύνη μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως ανακοίνωσε την Τρίτη η Eurostat.

Η εν λόγω ηλικιακή κατηγορία που χρησιμοποίησε (έστω μια φορά εντός των τελευταίων τριών μηνών από τη διενέργεια της έρευνας) κάποιο εργαλείο gen AI στην Ελλάδα έφτασε το 83,5%, όταν ο ευρωπαϊκός μέσος όρος διαμορφώθηκε στο 63,8%.

Στη δεύτερη θέση της ΕΕ βρέθηκε η Εσθονία με 82,8% και στην τρίτη η Τσεχία με 78,5%.

Τα χαμηλότερα ποσοστά καταγράφηκαν στη Ρουμανία (44,1%), την Ιταλία (47,2%) και την Πολωνία (49,3%).

Σύμφωνα με την Eurostat, το ποσοστό του γενικού πληθυσμού της ΕΕ που χρησιμοποίησε τα εν λόγω εργαλεία (όπως το ChatGPT) ήταν 32,7% - για άτομα ηλικίας από 16 έως 74 ετών).

Η χρήση της gen AI για ιδιωτικούς σκοπούς ήταν πιο συχνή μεταξύ των νέων (44,2%) από ό,τι μεταξύ του γενικού πληθυσμού (25,1%). Όπως ήταν αναμενόμενο, τα άτομα της νεότερης ηλικιακής ομάδας ήταν πιο πιθανό να χρησιμοποιούν εργαλεία AI για την επίσημη εκπαίδευση (39,3%), σε σύγκριση με το 9,4% του γενικού πληθυσμού.

Αντίθετα, η επαγγελματική χρήση ήταν σχετικά παρόμοια μεταξύ αυτών των ηλικιακών ομάδων (15,8% έναντι 15,1%), καθώς πολλοί νέοι δεν έχουν ακόμη εισέλθει στην αγορά εργασίας.