Κάθε χρόνο, η Google δημοσιεύει μια έκθεση με τις κορυφαίες τάσεις στις αναζητήσεις, προσφέροντας ένα στιγμιότυπο του τι τράβηξε συλλογικά την περιέργειά μας — από την ποπ κουλτούρα και τη διασκέδαση έως τα διαδικτυακά trends και τα γεγονότα της επικαιρότητας. Φέτος, ο κόσμος έψαξε περισσότερο από… hot honey και chatbot Τεχνητής Νοημοσύνης μέχρι τους Toronto Blue Jays.

Πριν μπούμε στις λεπτομέρειες, αξίζει να σημειωθεί ότι η έκθεση της Google δεν αποτυπώνει τις συνολικά πιο δημοφιλείς αναζητήσεις. Αν το έκανε, η λίστα θα ήταν γεμάτη με γενικούς όρους, όπως «καιρός», αντί για επίκαιρα θέματα. Αντίθετα, το “Year in Search” της Google αναδεικνύει ερωτήματα που σημείωσαν σταθερή άνοδο το 2025 σε σχέση με το 2024.

Σύμφωνα με το TechCrunch, με αυτά δεδομένα, η κορυφαία τάση της χρονιάς ήταν το «Gemini», το chatbot Τεχνητής Νοημοσύνης της Google, ακολουθούμενο από το «India vs England» και τον «Τσάρλι Κερκ».

Το Gemini δεν ήταν το μόνο chatbot στη λίστα, καθώς το DeepSeek κατέλαβε την έβδομη θέση.

Για το 2025, η Google αναφέρει ότι ο Τσάρλι Κερκ ήταν το κορυφαίο trending θέμα στις ειδήσεις, με την αναζήτηση «Charlie Kirk assassination» να βρίσκεται στην πρώτη θέση.

Δεύτερη και τρίτη πιο δημοφιλής αναζήτηση στην κατηγορία των ειδήσεων ήταν το «Iran» και το «US Government Shutdown», αντίστοιχα.

Στις συνταγές και το φαγητό, την πρώτη θέση κατέλαβε το γλυκό-πικάντικο καρύκευμα hot honey, ενώ ακολούθησαν το Marry Me Chicken και η chimichurri.

Στον κινηματογράφο, η κορυφαία τάση ήταν το «Anora», με δεύτερο το «Superman» και τρίτο το «Minecraft Movie». Στην κατηγορία των ηθοποιών, η πρώτη θέση πήγε στη Mikey Madison, πρωταγωνίστρια του «Anora». Ο Lewis Pullman, από το «Thunderbolts» της Marvel, κατέλαβε τη δεύτερη θέση, ενώ τρίτη ήταν η Isabela Merced, που εμφανίστηκε στο «Superman».

Όσον αφορά τον αθλητισμό, η κορυφαία αναζήτηση ήταν το «FIFA Club World Cup», ακολουθούμενη από το «Asia Cup» και το «ICC Champions Trophy». Η ομάδα με τις περισσότερες αναζητήσεις ήταν η Paris Saint-Germain F.C., με τη S.L. Benfica και τους Toronto Blue Jays να ακολουθούν.