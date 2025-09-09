Οι ΗΠΑ δίνουν 10 εκατ. δολάρια για τον εντοπισμό Ουκρανού κυβερνοεγκληματία - Ζημιές σε μεγάλες εταιρείες

Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν την Τρίτη την επικήρυξη του Ουκρανού κυβερνοεγκληματία Βολοντίμιρ Βικτόροβιτς Τιμόστσουκ, έναντι του ποσού των 10 εκατ. δολαρίων.

Ο Ουκρανός φέρεται να είχε ηγετικό ρόλο σε διεθνείς επιθέσεις ransomware, με τα κακόβουλα λογισμικά Nefilim, LockerGoga και MegaCortex, προκαλώντας ζημιές σε μεγάλες εταιρείες σε Ευρώπη και ΗΠΑ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, δίνεται ξεχωριστή αμοιβή ξεχωριστή προσφορά αμοιβής ύψους έως 1 εκατομμυρίου δολαρίων για πληροφορίες που θα οδηγήσουν στη σύλληψη και/ή καταδίκη άλλων βασικών ηγετών (εκτός από τον Τίμοστσουκ και έναν γνωστό συνεργό του) των παραλλαγών ransomware Nefilim, LockerGoga και MegaCortex.

Από τουλάχιστον τον Δεκέμβριο του 2018 έως τουλάχιστον τον Οκτώβριο του 2021, ο Τιμόστσουκ και άλλοι συνεργοί χρησιμοποίησαν τις παραλλαγές ransomware Nefilim, LockerGoga και MegaCortex για να κρυπτογραφήσουν δίκτυα υπολογιστών και να αναπτύξουν σχέδια ransomware εναντίον εκατοντάδων ιδιοκτητών δικτύων εταιρειών-θυμάτων στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε άλλες χώρες σε όλο τον κόσμο.

Τα ransomware ήταν δαπανηρά για τα θύματα στις ΗΠΑ, τόσο σε ό,τι αφορά την καταβολή λύτρων όσο και το κόστος μετριασμού των επιπτώσεων.

Η σημερινή ανακοίνωση έγινε σε συντονισμό με το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης, το FBI και την Europol, καθώς και τους συνεργάτες μας στη Γερμανία, τη Γαλλία και τη Νορβηγία.