Τεχνητή Νοημοσύνη

Γάλλοι υπουργοί ανέφεραν στις εισαγγελικές αρχές σεξουαλικό περιεχόμενο που δημιουργήθηκε από το chatbot Τεχνητής Νοημοσύνης Grok της xAI του Ίλον Μασκ στην πλατφόρμα X, αναφέροντας σε δήλωση την Παρασκευή ότι το «σεξουαλικό και σεξιστικό» περιεχόμενο ήταν «προφανώς παράνομο».

Το Grok υποστήριξε νωρίτερα την Παρασκευή ότι παραλείψεις στα μέτρα ασφαλείας είχαν ως αποτέλεσμα την εμφάνιση «εικόνων που απεικονίζουν ανηλίκους με ελάχιστα ρούχα» στο X και ότι γίνονται βελτιώσεις για να αποφευχθεί αυτό.

Οι υπουργοί δήλωσαν ότι είχαν επίσης αναφέρει το περιεχόμενο στην γαλλική ρυθμιστική αρχή μέσων ενημέρωσης Arcom για να ελεγχθεί εάν το περιεχόμενο συμμορφώνεται με τον νόμο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις ψηφιακές υπηρεσίες (DSA).