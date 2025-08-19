Η Nvidia αναπτύσσει ένα νέο τσιπ Τεχνητής Νοημοσύνης για την Κίνα, βασισμένο στην τελευταία αρχιτεκτονική Blackwell, το οποίο θα είναι πιο ισχυρό από το μοντέλο H20 που επιτρέπεται να πωλεί εκεί επί του παρόντος, σύμφωνα με δύο άτομα με γνώση του θέματος που επικαλέστηκε την Τρίτη το Reuters.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ άνοιξε την περασμένη εβδομάδα το δρόμο για την πώληση πιο προηγμένων τσιπ της Nvidia στην Κίνα. Ωστόσο, οι πηγές σημείωσαν ότι η έγκριση από τις ρυθμιστικές αρχές των ΗΠΑ είναι κάθε άλλο παρά εγγυημένη, εν μέσω βαθιών ανησυχιών στην Ουάσινγκτον για την παροχή υπερβολικής πρόσβασης της Κίνας στην τεχνολογία AI των ΗΠΑ.

Το νέο τσιπ, με την προσωρινή ονομασία B30A, θα χρησιμοποιεί σχεδιασμό μονού πυρήνα, ο οποίος αναμένεται να προσφέρει τη μισή υπολογιστική ισχύ της πιο εξελιγμένης διαμόρφωσης διπλού πυρήνα της κορυφαίας κάρτας επιταχυντή B300 της Nvidia.

Ο σχεδιασμός μονού πυρήνα σημαίνει ότι όλα τα κύρια μέρη ενός ολοκληρωμένου κυκλώματος κατασκευάζονται σε ένα συνεχές κομμάτι πυριτίου και δεν χωρίζονται σε πολλαπλούς πυρήνες.

Το νέο τσιπ θα διαθέτει μνήμη υψηλού εύρους ζώνης και την τεχνολογία NVLink της Nvidia για γρήγορη μετάδοση δεδομένων μεταξύ επεξεργαστών, χαρακτηριστικά που υπάρχουν και στο H20, ένα τσιπ βασισμένο στην παλαιότερη αρχιτεκτονική Hopper της εταιρείας.

Οι προδιαγραφές του τσιπ δεν έχουν οριστικοποιηθεί, αλλά η Nvidia ελπίζει να παραδώσει δείγματα σε κινεζικούς πελάτες για δοκιμές ήδη από τον επόμενο μήνα.

Η Nvidia ανέφερε σε ανακοίνωσή της: «Αξιολογούμε μια ποικιλία προϊόντων για το σχέδιό μας, ώστε να είμαστε προετοιμασμένοι να ανταγωνιστούμε στο βαθμό που επιτρέπουν οι κυβερνήσεις».

«Όλα όσα προσφέρουμε έχουν την πλήρη έγκριση των αρμόδιων αρχών και έχουν σχεδιαστεί αποκλειστικά για επωφελή εμπορική χρήση» συμπλήρωσε.

Πώς φτάσαμε εδώ;

Ο βαθμός στον οποίο η Κίνα -παρήγαγε το 13% των εσόδων της Nvidia κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος- μπορεί να έχει πρόσβαση σε προηγμένα τσιπ Τεχνητής Νοημοσύνης είναι ένα από τα μεγαλύτερα σημεία τριβής στις εμπορικές εντάσεις μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας.

Η Nvidia έλαβε άδεια να ξαναρχίσει τις πωλήσεις του H20 μόλις τον Ιούλιο. Το τσιπ αναπτύχθηκε ειδικά για την Κίνα μετά την επιβολή περιορισμών στις εξαγωγές το 2023, αλλά η εταιρεία έλαβε ξαφνική εντολή να σταματήσει τις πωλήσεις τον Απρίλιο.

O Τραμπ δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι ενδέχεται να επιτρέψει στην Nvidia να πουλήσει μια μειωμένη έκδοση του τσιπ επόμενης γενιάς στην Κίνα, μετά την ανακοίνωση μιας άνευ προηγουμένου συμφωνίας που θα δώσει στην Nvidia και την ανταγωνίστρια AMD το 15% των εσόδων από τις πωλήσεις ορισμένων προηγμένων τσιπ στην Κίνα.

Ένα νέο τσιπ της Nvidia για την Κίνα θα μπορούσε να έχει «έκπτωση 30% έως 50%», υπονόησε σε μια προφανή αναφορά στην υπολογιστική ισχύ του τσιπ, προσθέτοντας ότι το H20 ήταν «παρωχημένο».

Αμερικανοί νομοθέτες, τόσο Δημοκρατικοί όσο και Ρεπουμπλικάνοι, έχουν εκφράσει την ανησυχία τους ότι η πρόσβαση ακόμη και σε μειωμένες εκδόσεις των κορυφαίων τσιπ Τεχνητής Νοημοσύνης θα εμποδίσει τις προσπάθειες των ΗΠΑ να διατηρήσουν το προβάδισμά τους στον τομέα της AI.

Ωστόσο, η Nvidia και άλλοι υποστηρίζουν ότι είναι σημαντικό να διατηρηθεί το ενδιαφέρον της Κίνας για τα τσιπ της, τα οποία λειτουργούν με τα εργαλεία λογισμικού της Nvidia, ώστε οι προγραμματιστές να μην στραφούν πλήρως σε προϊόντα ανταγωνιστών όπως η Huawei.

Η Huawei έχει σημειώσει μεγάλη πρόοδο στην ανάπτυξη τσιπ, με τα τελευταία της μοντέλα να θεωρούνται ισοδύναμα με αυτά της Nvidia σε ορισμένους τομείς, όπως η υπολογιστική ισχύς, αν και οι αναλυτές υποστηρίζουν ότι υστερεί σε βασικούς τομείς, όπως η υποστήριξη του οικοσυστήματος λογισμικού και οι δυνατότητες εύρους ζώνης μνήμης.

Περιπλέκοντας τις προσπάθειες της Nvidia να διατηρήσει το μερίδιο αγοράς στην Κίνα, τα κινεζικά κρατικά μέσα ενημέρωσης ισχυρίστηκαν επίσης τις τελευταίες εβδομάδες ότι τα τσιπ της αμερικανικής εταιρείας ενδέχεται να ενέχουν κινδύνους για την ασφάλεια, και οι αρχές προειδοποίησαν τις κινεζικές εταιρείες τεχνολογίας να μην αγοράσουν το H20. Η Nvidia δηλώνει ότι τα τσιπ της δεν ενέχουν κινδύνους backdoor.

Η Nvidia ετοιμάζεται επίσης να ξεκινήσει την παράδοση ενός ξεχωριστού νέου τσιπ ειδικά για την Κίνα, βασισμένου στην αρχιτεκτονική Blackwell και σχεδιασμένου κυρίως για εργασίες Τεχνητής Νοημοσύνης, σύμφωνα με δύο άλλα άτομα που είναι εξοικειωμένα με τα σχέδια αυτά.

Το Reuters ανέφερε τον Μάιο ότι αυτό το τσιπ, που προς το παρόν ονομάζεται RTX6000D, θα πωλείται σε τιμή χαμηλότερη από το H20, αντανακλώντας τις ασθενέστερες προδιαγραφές και τις απλούστερες απαιτήσεις κατασκευής.

Το τσιπ έχει σχεδιαστεί ώστε να εμπίπτει στα όρια που έχει θέσει η κυβέρνηση των ΗΠΑ. Χρησιμοποιεί συμβατική μνήμη GDDR και διαθέτει εύρος ζώνης μνήμης 1.398 gigabyte ανά δευτερόλεπτο, λίγο κάτω από το όριο των 1,4 terabyte που θεσπίστηκε με τους περιορισμούς που εισήχθησαν τον Απρίλιο και οδήγησαν στην αρχική απαγόρευση του H20.

Η Nvidia πρόκειται να παραδώσει μικρές παρτίδες RTX6000D σε κινεζικούς πελάτες τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με έναν από τους ανθρώπους.