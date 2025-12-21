Μικαέλα Μπεντχάουζ: Το πρώτο άτομο σε αναπηρικό αμαξίδιο που πήγε στο Διάστημα (vid)

Μια μηχανικός από τη Γερμανία έγραψε ιστορία καθώς έγινε το πρώτο άτομο σε αναπηρικό αμαξιδίο στον κόσμο που ταξίδεψε στο διάστημα.

Η Μικαέλα Μπεντχάουζ, η οποία υπέστη τραυματισμό στη σπονδυλική στήλη σε ένα ατύχημα με ποδήλατο πριν από επτά χρόνια, επικοινώνησε διαδικτυακά με έναν συνταξιούχο μηχανικό διαστημικής τεχνολογίας για να δει αν το όνειρό της να γίνει αστροναύτης μπορούσε ακόμα να γίνει πραγματικότητα

Αυτός τη βοήθησε να οργανώσει την ιστορική πτήση 10 λεπτών με την Blue Origin, την εταιρεία διαστημικού τουρισμού που ίδρυσε ο Τζεφ Μπέζος.

Η κ. Μπεντχάουζ και πέντε άλλα άτομα απογειώθηκαν από το Τέξας το Σάββατο και έφτασαν σε ένα σημείο ακριβώς πάνω από το λεγόμενο «όριο» του διαστήματος, γνωστό ως γραμμή Kármán.

«Ήταν η πιο ωραία εμπειρία!» είπε μετά την προσγείωση σε ένα βίντεο που μοιράστηκε η Blue Origin.

«Δεν μου άρεσε μόνο η θέα και η μικροβαρύτητα, αλλά μου άρεσε και η ανάβαση. Ήταν τόσο ωραία, κάθε στάδιο της ανάβασης.»

Η κ. Μπεντχάουζ, που εργάζεται στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος, είπε ότι «συνειδητοποίησε πραγματικά πόσο απρόσιτος είναι ακόμα ο κόσμος μας» για τα άτομα με αναπηρία μετά το ατύχημά της.

Μπήκε μόνη της από το αναπηρικό της καροτσάκι στην κάψουλα, χρησιμοποιώντας ένα παγκάκι που προεξέχει από την καταπακτή.

Ο Χανς Κένινγκσμαν, ο συνταξιούχος διευθυντής της SpaceX που βοήθησε στην οργάνωση του ταξιδιού, ήταν δεμένος κοντά της για να της προσφέρει βοήθεια κατά τη διάρκεια της πτήσης, αν χρειαζόταν.

«Γνώρισα τον Χανς για πρώτη φορά στο διαδίκτυο», είπε η Μικαέλα. «Του ρώτησα, ξέρεις, δούλεψες για τόσο καιρό για τη SpaceX, πιστεύεις ότι άνθρωποι σαν εμένα μπορούν να γίνουν αστροναύτες;»

Η Blue Origin είπε ότι προστέθηκε εξοπλισμός υποστήριξης εδάφους για να βοηθήσει την Μικαέλα να εισέλθει και να εξέλθει από την κάψουλα.

«Η πτήση της Mίκι είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς αποδεικνύει ότι ο χώρος είναι για όλους, και είμαστε περήφανοι που την βοηθάμε να πραγματοποιήσει αυτό το όνειρο», είπε ο Phil Joyce, ανώτερος αντιπρόεδρος της New Shepard.