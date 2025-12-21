Το phishing που απειλεί τις ΜμΕ, τα λάθη που ανοίγουν την «πόρτα» στις παραβιάσεις και η νέα Εθνική Στρατηγική Κυβερνοασφάλειας
Ο Μ. Μπλετσας στα Μακεδονικά Νέα

Αλέξανδρος Αλεξιάδης
21/12/2025 • 09:04
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η κυβερνοασφάλεια στον νέο ψηφιακό κόσμο, πρέπει να γίνει κουλτούρα όλων, καθώς αφορά επιχειρήσεις, δημόσιους οργανισμούς και πολίτες. Σε συνέντευξή του στα Μακεδονικά Νέα, ο Μιχάλης Μπλέτσας, Διοικητής της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας, σκιαγραφεί το πλαίσιο των αλλαγών που θα περιλαμβάνει η νέα Εθνική Στρατηγική Κυβερνοασφάλειας, εξηγεί γιατί ο μεγαλύτερος κίνδυνος για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις παραμένει το phishing, γιατί τα παλιά και ασυντήρητα συστήματα ανοίγουν την πόρτα σε σοβαρές παραβιάσεις ασφαλείας και γιατί η προστασία δεν «αγοράζεται» απλά με ένα antivirus αλλά χτίζεται με «κυβερνο-υγιεινή», ενημέρωση και αναβαθμίσεις.

