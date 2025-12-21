Ο Μ. Μπλετσας στα Μακεδονικά Νέα

Η κυβερνοασφάλεια στον νέο ψηφιακό κόσμο, πρέπει να γίνει κουλτούρα όλων, καθώς αφορά επιχειρήσεις, δημόσιους οργανισμούς και πολίτες. Σε συνέντευξή του στα Μακεδονικά Νέα, ο Μιχάλης Μπλέτσας, Διοικητής της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας, σκιαγραφεί το πλαίσιο των αλλαγών που θα περιλαμβάνει η νέα Εθνική Στρατηγική Κυβερνοασφάλειας, εξηγεί γιατί ο μεγαλύτερος κίνδυνος για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις παραμένει το phishing, γιατί τα παλιά και ασυντήρητα συστήματα ανοίγουν την πόρτα σε σοβαρές παραβιάσεις ασφαλείας και γιατί η προστασία δεν «αγοράζεται» απλά με ένα antivirus αλλά χτίζεται με «κυβερνο-υγιεινή», ενημέρωση και αναβαθμίσεις.

