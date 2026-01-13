Η Microsoft ανακοίνωσε την Τρίτη ότι οι καταναλωτές δεν θα πληρώσουν περισσότερα, όταν η εταιρεία λογισμικού εγκαταστήσει data centers κοντά τους.

«Η δέσμευσή μας προς κάθε μια από αυτές τις κοινότητες είναι ότι θα πληρώσουμε το μερίδιο μας ως εταιρεία, για να διασφαλίσουμε ότι τα κέντρα δεδομένων μας δεν θα αυξήσουν τις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας σας», δήλωσε ο Μπραντ Σμιθ, πρόεδρος και αντιπρόεδρος της Microsoft, σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στη Γκρέιτ Φολς, στη Βιρτζίνια, λιγότερο από 20 μίλια από τον Λευκό Οίκο.

Η εταιρεία θα υπογράψει συμβόλαια με τις δημόσιες αρχές εκ των προτέρων, ώστε αυτές να μπορέσουν να επενδύσουν σε υποδομές που θα υποστηρίξουν νέα data centers, είπε ο Σμιθ.

Ο Σμιθ έκανε παρόμοια δήλωση τον Σεπτέμβριο στο Ρασίν, στο Ουισκόνσιν, κοντά σε ένα κέντρο δεδομένων της εταιρίας που αναμένεται να λειτουργήσει στα αρχές του 2026.

Η κίνηση αυτή έρχεται καθώς οι τιμές των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας αυξάνονται στις ΗΠΑ, ενώ οι εταιρείες τεχνολογίας αγωνίζονται να κατασκευάσουν data centers που μπορούν να λειτουργήσουν μοντέλα GenAI, όπως αυτά που υποστηρίζουν τον δημοφιλή βοηθό ChatGPT της OpenAI.

Οι υπηρεσίες κοινής ωφέλειας χρέωσαν τους καταναλωτές στις ΗΠΑ 6% περισσότερα για ηλεκτρική ενέργεια τον Αύγουστο σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, περιλαμβάνοντας και πολιτείες με πολλά κέντρα δεδομένων, ανέφερε το CNBC τον Νοέμβριο.

Στο Ουισκόνσιν, όπου η Microsoft σχεδίαζε να κατασκευάσει ένα κέντρο δεδομένων πέρυσι, οι κάτοικοι εξέφρασαν παράπονα σχετικά με τη χρήση νερού και ενέργειας, μεταξύ άλλων επιπτώσεων.

Η Microsoft κατασκευάζει κέντρα δεδομένων εδώ και 15 χρόνια. Ο CEO της Microsoft, Σάτια Ναντέλα, είπε στους αναλυτές τον Οκτώβριο ότι σχεδιάζει να διπλασιάσει σχεδόν τα data centers της τα επόμενα δύο χρόνια.

Η εταιρεία δαπάνησε σχεδόν 35 δισεκατομμύρια δολάρια σε κεφαλαιακές δαπάνες και χρηματοδοτικές μισθώσεις για υποδομές cloud και AI κατά το τρίτο τρίμηνο, αυξημένες κατά 75% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος.

«Σκοπός μας είναι να κινηθούμε γρήγορα, να συνεργαστούμε με τις τοπικές κοινότητες και να φέρουμε αυτές τις δεσμεύσεις σε ζωή στο πρώτο εξάμηνο αυτού του έτους», έγραψε ο Σμιθ σε ανάρτησή του