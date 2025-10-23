Μεγάλη ενεργειακή συμφωνία της Google στις ΗΠΑ για τα data centers

Η Google υπέγραψε την πρώτη εταιρική συμφωνία για την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας από αμερικανικό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που χρησιμοοιεί τεχνολογία δέσμευσης και αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα, σε μια συμφωνία που θα τροφοδοτήσει τα κέντρα δεδομένων της στην περιοχή του Midwest των ΗΠΑ.

Τα σχέδια των μεγάλων εταιρειών τεχνολογίας να επεκτείνουν τεχνολογίες όπως η gen Τεχνητή Νουμοσύνη οι οποίες θα απαιτούν τεράστιες ποσότητες ηλεκτρικής ενέργειας, έχουν έρθει σε σύγκρουση με την πραγματικότητα ενός αμερικανικού δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας που αντιμετωπίζει έλλειψη εφοδιασμού.

Αυτό οδήγησε τους τελευταίους μήνες σε μια σειρά ανακοινώσεων από εταιρείες όπως η Google για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης νέων και επεκταμένων σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σε ολόκληρη τη χώρα.

Οι πρόσφατες συμφωνίες της Google περιλαμβάνουν την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας από προηγμένους πυρηνικούς αντιδραστήρες, γεωθερμικές και υδροηλεκτρικές πηγές. Συνεργάζεται επίσης με το μεγαλύτερο δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας των ΗΠΑ, το PJM Interconnection, το οποίο καλύπτει τη μεγαλύτερη συγκέντρωση κέντρων δεδομένων στον κόσμο, με σκοπό την επιτάχυνση της σύνδεσης νέων πηγών ηλεκτρικής ενέργειας.

Η τελευταία συμφωνία αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας της Google αφορά ένα εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 400 μεγαβάτ στο Decatur του Ιλινόι, το οποίο θα αναπτυχθεί από την ιδιωτική εταιρεία Low Carbon Infrastructure. Αναμένεται να παράγει ηλεκτρική ενέργεια χρησιμοποιώντας τη δέσμευση άνθρακα, η οποία περιλαμβάνει τη δέσμευση περίπου του 90% των εκπομπών CO2 και την έγχυσή τους υπόγεια, στις αρχές της δεκαετίας του 2030.



Η Google δεν αποκάλυψε τους οικονομικούς όρους της συμφωνίας, ενώ η Low Carbon Infrastructure δήλωσε ότι η χρηματοδότηση του έργου αναμένεται να φτάσει στην τελική επενδυτική απόφαση το πρώτο εξάμηνο του 2026.

Η ηλεκτρική ενέργεια από φυσικό αέριο που παράγεται με τη δέσμευση και αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα έλειπε από την εξίσωση, δήλωσε ο Μάικλ Τερέλ, επικεφαλής της Advanced Energy στη Google.

«Έχουμε επικεντρωθεί πραγματικά στην προώθηση όλων αυτών των νέων τεχνολογιών για καθαρές τεχνολογίες που λειτουργούν όλο το 24ωρο και αυτό είναι ένα σημαντικό κομμάτι του παζλ», δήλωσε ο Τερέλ. «Είναι μια πολύ σημαντική τεχνολογία που χρειάζεται ο κόσμος».

Το έργο Broadwing θα κατασκευαστεί σε έναν υπάρχοντα βιομηχανικό χώρο που λειτουργεί η αγροτική επιχείρηση Archer Daniels Midland, η οποία έχει ιστορικό έγχυσης διοξειδίου του άνθρακα στο υπέδαφος από την παραγωγή αιθανόλης.



«Το Broadwing αποδεικνύει ότι η δέσμευση άνθρακα μπορεί να είναι εμπορικά βιώσιμη σήμερα», δήλωσε ο Τζόναθαν Γουίνς, διευθύνων σύμβουλος της Low Carbon Infrastructure.

Η κατασκευή αναμένεται να διαρκέσει τέσσερα χρόνια και να δημιουργήσει 650 θέσεις εργασίας για συνδικαλισμένους εργαζόμενους και 100 θέσεις για προσωπικό διαχείρισης και υποστήριξης της κατασκευής κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, σύμφωνα με τις εταιρείες.

Ο άνθρακας που θα απομονώνεται στον χώρο θα αποθηκεύεται μόνιμα σε ειδικά φρεάτια που βρίσκονται σε βάθος 1.524-2.133 μ. κάτω από το έδαφος.

Η ADM θα έχει επίσης τη δυνατότητα να αγοράζει ενέργεια από την επιχείρηση, η οποία αρχικά θα παρέχει ηλεκτρική ενέργεια στον Midcontinent Independent System Operator, ο οποίος καλύπτει 15 πολιτείες του Midwest και πολλά κέντρα δεδομένων της Google.

Η Google και η Low Carbon Infrastructure δήλωσαν ότι σχεδιάζουν να προχωρήσουν σε επιπλέον εγκαταστάσεις CCS στις ΗΠΑ, αν και δεν αποκάλυψαν συγκεκριμένες τοποθεσίες ή χρονοδιαγράμματα.

Η δέσμευση και αποθήκευση άνθρακα έχει προωθηθεί από τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας και τη Διακυβερνητική Επιτροπή για την Κλιματική Αλλαγή ως εργαλείο για τη μείωση των εκπομπών από την ενέργεια που βασίζεται σε ορυκτά καύσιμα και τη βαριά βιομηχανία. Ωστόσο, οι επικριτές έχουν αμφισβητήσει το κόστος, την επεκτασιμότητα και τη μακροπρόθεσμη αποτελεσματικότητά του.