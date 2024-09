Μασκ σε Ομοσπονδιακή Υπηρεσία ΗΠΑ: Αφήστε ήσυχη τη SpaceX και επικεντρωθείτε στο Starliner της Boeing

Αφού η SpaceX χτυπήθηκε με προτεινόμενο πρόστιμο από τις ομοσπονδιακές ρυθμιστικές αρχές, ο Ίλον Μασκ διαμαρτύρεται ότι θα έπρεπε να επικεντρωθούν στην Boeing και να αφήσουν ήσυχη την εταιρεία του, σύμφωνα με πληροφορίες του Quartz.

«Η ηγεσία [της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας] ξοδεύει τους πόρους της επιτιθέμενη στη SpaceX για ασήμαντα ζητήματα που δεν έχουν καμία σχέση με την ασφάλεια, ενώ παραμελεί τα πραγματικά ζητήματα ασφάλειας στην Boeing», έγραψε ο Μασκ αργά την Πέμπτη στο X, την πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης που του ανήκει.

«Αυτό είναι βαθιά λάθος και θέτει σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές», είπε, προσθέτοντας ότι «φτάνει πια».

Ο Μασκ αναφέρθηκε συγκεκριμένα στα ζητήματα που αφορούν το Starliner της Boeing, το οποίο ταξίδεψε στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό τον Ιούνιο με δύο αστροναύτες για οκταήμερη αποστολή.



Δύο μήνες αργότερα, μετά από επανειλημμένες καθυστερήσεις και προβλήματα, το Starliner επέστρεψε στη Γη τον Σεπτέμβριο χωρίς το πλήρωμά του, αφού η NASA έκρινε ότι ήταν πολύ επικίνδυνο. Αυτοί οι αστροναύτες θα επιστρέψουν στη Γη τον Μάρτιο του 2025 με ένα διαστημόπλοιο της SpaceX αντί αυτού.

Ωστόσο, ο Μασκ επιχειρηματολογεί για ένα αμφισβητούμενο θέμα. Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτική Αεροπορία (FAA) δεν έχει ρυθμιστική εποπτεία επί του Starliner της Boeing, το οποίο λειτουργεί υπό την εποπτεία της NASA.

Η FAA πρότεινε την Τρίτη να επιβληθεί πρόστιμο ύψους 566679,15 ευρώ στη SpaceX, η οποία κυριαρχεί στην αγορά των εμπορικών διαστημικών εκτοξεύσεων, για μια σειρά ζητημάτων που προέκυψαν πέρυσι.



Συγκεκριμένα, ότι η SpaceX σε τρεις περιπτώσεις υπέβαλε αιτήματα για την αναθεώρηση των σχεδίων της για τις διαστημικές εκτοξεύσεις και πραγματοποίησε τις τροποποιήσεις αυτές χωρίς να λάβει ρυθμιστική έγκριση.

Ο Μασκ αποκάλεσε τις ενέργειες της υπηρεσίας «lawfare», δηλαδή τη χρήση των νομικών συστημάτων και θεσμών για την απονομιμοποίηση ενός αντιπάλου, όρος που χρησιμοποιείται συχνά από τον εκλεκτό του υποψήφιο για την προεδρία, τον πρώην πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, κατά των αξιωματούχων που τον διώκουν. Ο δικομανής διευθύνων σύμβουλος της Tesla και της SpaceX δήλωσε επίσης ότι η εταιρεία του θα μηνύσει τη FAA.

