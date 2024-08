Βραζιλία: Ξεκίνησε ο αποκλεισμός του Χ του Ίλον Μασκ

Ο αποκλεισμός της δημοφιλούς πλατφόρμας, ξεκίνησε από τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου στη Βραζιλία, λίγες ώρες μετά τη διαταγή δικαστή του Ανώτατου Δικαστηρίου, για την αναστολή λειτουργίας της πλατφόρμας λόγω νομικών παραβάσεων.

Πλέον, η πρόσβαση στο Χ δεν είναι δυνατή για κάποιους από τους χρήστες, που όταν επιχειρούν να μπουν στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης βλέπουν ένα μήνυμα που τους ζητάει να ανανεώσουν το πρόγραμμα περιήγησής τους όταν εισέρχονται στην πύλη, χωρίς όμως να καταφέρνουν να συνδεθούν.

Τοπικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι η διακοπή του Χ ξεκίνησε σε ορισμένους παρόχους και αναμένεται ότι θα ολοκληρωθεί εντός της ημέρας.

Μετά από πολύμηνη διαδικτυακή διαμάχη δικαστής του Ανώτατου Δικαστηρίου διέταξε την Παρασκευή την αναστολή του Χ θέτοντας προθεσμία 24 ωρών.

This “judge” has repeatedly broken the laws he has sworn to uphold https://t.co/JCOCVEPlnp