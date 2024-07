Ο Ίλον Μασκ τελείωσε με την Καλιφόρνια. Ο δισεκατομμυριούχος δήλωσε ότι μεταφέρει τα κεντρικά γραφεία για δύο από τις εταιρείες του, της X και της SpaceX, στο Τέξας από την Καλιφόρνια.

«Η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι», όπως είπε, «ήταν ένας νόμος της Καλιφόρνιας που έχει ως στόχο να εμποδίζει τα σχολεία να ενημερώνουν τις οικογένειες εάν τα παιδιά τους αναγνωρίζονται ως ομοφυλόφιλοι ή τρανσέξουαλ».

«Αυτή είναι η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι», έγραψε ο Μασκ στο X, την εταιρεία μέσων κοινωνικής δικτύωσης που του ανήκει. Ανέφερε τον νέο νόμο της Καλιφόρνιας, που υπέγραψε ο κυβερνήτης της Καλιφόρνιας Γκάβιν Νιούσομ αυτή την εβδομάδα, καθώς και «πολλούς άλλους που προηγήθηκαν, επιτιθέμενοι τόσο σε οικογένειες όσο και σε εταιρείες».

This is the final straw.



Because of this law and the many others that preceded it, attacking both families and companies, SpaceX will now move its HQ from Hawthorne, California, to Starbase, Texas. https://t.co/cpWUDgBWFe