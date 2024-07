Μασκ: Θα καθυστερήσουν τα αποκαλυπτήρια του ρομποταξί της Tesla

Ο Ίλον Μασκ, άφησε να εννοηθεί τη Δευτέρα ότι η Tesla θα χρειαστεί περισσότερο χρόνο για να παρουσιάσει το ρομποτάξι της, ώστε να μπορέσει να ενσωματώσει μια σημαντική σχεδιαστική αλλαγή στο μπροστινό μέρος του οχήματος και να «επιδείξει» κάποια άλλα πράγματα.

Ο Μασκ δεν αποκάλυψε πότε θα γίνουν τα αποκαλυπτήρια, ωστόσο, το Bloomberg ανέφερε την περασμένη εβδομάδα ότι η σχετική παρουσίαση, που αρχικά είχε προγραμματιστεί για τις 8 Αυγούστου, αναβλήθηκε για τον Οκτώβριο.

«Ζητήθηκε αυτό που νομίζω ότι είναι μια σημαντική σχεδιαστική αλλαγή στο μπροστινό μέρος και ο επιπλέον χρόνος μας επιτρέπει να επιδείξουμε μερικά άλλα πράγματα», δήλωσε ο Μασκ στο X, απαντώντας σε ανάρτηση άλλου χρήστη.

