Ο Ίλον Μασκ μίλησε για «πληθυσμιακή κατάρρευση» της Ελλάδας, αλλά βασίστηκε σε fake news

Τη στιγμή που το πρόβλημα της υπογεννητικότητας στην Ελλάδα παραμένει ψηλά στην ατζέντα της επικαιρότητας, ένα δημοσίευμα της ιστοσελίδας The People’s Voice, το οποίο κοινοποίησε στο X ο δισεκατομμυριούχος Ίλον Μασκ και μιλά για «πληθυσμιακή κατάρρευση» της χώρας μας, φαίνεται τελικά πως κινείται στη «σφαίρα» των fake news.

Greece is one of dozens of countries experiencing population collapse due to low birth rates https://t.co/2qFA087SLJ