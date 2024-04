Μασκ: Η Ελλάδα βιώνει πληθυσμιακή κατάρρευση

Για την υπογεννητικότητα της Ελλάδος έκανε λόγο ο Ίλον Μασκ στο λογαριασμό του στο Χ (twitter) σημειώνοντας ότι η Ελλάδα βιώνει πρωτοφανή πληθυσμιακή κατάρρευση.

Συγκεκριμένα με ανάρτησή του, ο Ίλον Μασκ γράφει πως «η Ελλάδα είναι μία από τις δεκάδες χώρες που βιώνουν πληθυσμιακή κατάρρευση λόγω των χαμηλών ποσοστών γεννήσεων».

Greece is one of dozens of countries experiencing population collapse due to low birth rates https://t.co/2qFA087SLJ