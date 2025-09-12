Μασκ: Η νέα έκδοση του Starship θα είναι πλήρως επαναχρησιμοποιήσιμη

Μετά την επιτυχία της τελευταίας δοκιμής του Starship, η SpaceX ετοιμάζει μια μεγαλύτερη έκδοση του πυραύλου που θα πρέπει να είναι πλήρως επαναχρησιμοποιήσιμη τον επόμενο χρόνο, δήλωσε ο Ίλον Μασκ.

Το νεότερο Starship θα είναι ικανό να μεταφέρει περισσότερους από 100 τόνους ωφέλιμου φορτίου σε τροχιά, δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της SpaceX, μιλώντας μέσω βίντεο σε συνέδριο.

Η τρέχουσα έκδοση του Starship, την οποία η εταιρεία ονομάζει Έκδοση 2, έχει χωρητικότητα περίπου 35 τόνων και η SpaceX έχει καταφέρει να ανακτήσει μόνο τον προωθητή του. Ο Musk έχει υποσχεθεί εδώ και καιρό πλήρη επαναχρησιμοποίηση και πολύ μεγαλύτερη χωρητικότητα ωφέλιμου φορτίου.

Η SpaceX υπέστη δύο εκρήξεις σε δοκιμαστικές πτήσεις και είχε και άλλες προκλήσεις ανάπτυξης με τις δοκιμές του Starship φέτος, αλλά είχε μια επιτυχημένη δοκιμή τον περασμένο μήνα.

Τώρα η εταιρεία επικεντρώνεται στη μετάβαση στον μεγαλύτερο πύραυλο, δήλωσε ο Μασκ.

«Έχει απομείνει μόνο ένας προωθητής και ένα πλοίο που είναι στο σχέδιο Έκδοσης 2, και στη συνέχεια είναι η Έκδοση 3, η οποία είναι μια γιγαντιαία αναβάθμιση», είπε.

«Εκτός αν έχουμε κάποιες πολύ σημαντικές αποτυχίες, η SpaceX θα επιδείξει πλήρη επαναχρησιμοποίηση τον επόμενο χρόνο, πιάνοντας τόσο τον πύραυλο-ενισχυτή όσο και το πλοίο και θα είναι σε θέση να παραδώσει πάνω από 100 τόνους σε χρήσιμη τροχιά», πρόσθεσε.