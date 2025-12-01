Κυρ. Μητσοτάκης: Ήξερες ότι η Ελλάδα αποκτά 13 δικούς της μικροδορυφόρους με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης; (vid)
01/12/2025 • 20:15
Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ανέβασε στον λογαριασμό του στο TikTok βίντεο για τους δορυφόρους του Εθνικού Προγράμματος Μικροδορυφόρων, που εκτοξεύτηκαν την Παρασκευή.

Συγκεκριμένα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε ανάρτησή του στο TikTok αναφέρει «χθες στη ICEYE είδαμε τους δύο πρώτους ελληνικούς μικροδορυφόρους, οι οποίοι και θα εκτοξευτούν πολύ σύντομα». 

Ο πρωθυπουργός τόνισε ότι «ήξερες ότι η Ελλάδα αποκτά 13 δικούς της μικροδορυφόρους με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης;» και προσθέτει ότι «εδώ κάτι αλλάζει».

Πατήστε πάνω στην εικόνα για να δείτε το βίντεο:

Αναλυτικά η ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη:

«5 Αυγούστου 2025. Χθες στη ICEYE είδαμε τους δύο πρώτους ελληνικούς μικροδορυφόρους, οι οποίοι και θα εκτοξευτούν πολύ σύντομα.

Τρεις μήνες μετά.

28.11.2025.

Ήξερες ότι η Ελλάδα αποκτά 13 δικούς της μικροδορυφόρους με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης; Εδώ κάτι αλλάζει».

