Κομισιόν: Στο «μικροσκόπιο» Microsoft και Amazon για θέματα ανταγωνισμού στις υπηρεσίες cloud

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε τρεις έρευνες αγοράς σχετικά με τις υπηρεσίες cloud της Amazon και της Microsoft στο πλαίσιο του νόμου για τις ψηφιακές αγορές (DMA), ο οποίος αποσκοπεί στον περιορισμό της δύναμης των μεγάλων τεχνολογικών εταιρειών και στη διασφάλιση ισότιμων όρων ανταγωνισμού για τους μικρότερους ανταγωνιστές.

Οι δυο πρώτες έρευνες θα αξιολογήσουν εάν οι εταιρείες πρέπει να χαρακτηριστούν ως «gatekeepers» για τις υπηρεσίες cloud που παρέχουν, και μια τρίτη έρευνα θα αξιολογήσει εάν ο νόμος για τις ψηφιακές αγορές (DMA)μπορεί να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τις αντι - ανταγωνιστικές πρακτικές στον τομέα του cloud computing.

Το Gatekeeper περιγράφει ένα άτομο, μια ομάδα ή ένα σύστημα που ελέγχει την πρόσβαση σε κάτι (πληροφορίες, πόρους, ευκαιρίες) και αποφασίζει ποιος μπαίνει ή βγαίνει, λειτουργώντας ως φίλτρο και διαχειριστής ροής. Στην τεχνολογία, όπως στα Mac της Apple, είναι μια λειτουργία ασφαλείας που διασφαλίζει την εκτέλεση μόνο αξιόπιστου λογισμικού.

Η Amazon Web Services (AWS) είναι ο μεγαλύτερος πάροχος cloud παγκοσμίως, ακολουθούμενη από το Azure της Microsoft και το Google Cloud της Alphabet.

Η κίνηση της Κομισιόν έρχεται εν μέσω εντάσεων με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έχει ταχθεί υπέρ των αμερικανικών τεχνολογικών «κολοσσών» που ασκούν πιέσεις κατά των κανονισμών της ΕΕ. Αυτό με τη σειρά του έχει προκαλέσει ανησυχίες ότι η εποπτική αρχή της ΕΕ ενδέχεται να χαλαρώσει τη στάση της απέναντι στις μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες.

«Θα εξετάσουμε επίσης εάν οι υφιστάμενοι κανόνες του DMA πρέπει να επικαιροποιηθούν, ώστε η Ευρώπη να μπορεί να συμβαδίσει με τις ταχέως εξελισσόμενες πρακτικές στον τομέα του cloud», δήλωσε σε ανακοίνωσή της η επικεφαλής της αντιμονοπωλιακής αρχής της ΕΕ, Τερέζα Ριμπέρα.

Ενώ ένας εκπρόσωπος της Microsoft δήλωσε ότι η εταιρεία είναι έτοιμη να συμβάλει στην έρευνα, ένας εκπρόσωπος της AWS δήλωσε ότι «ο χαρακτηρισμός των παρόχων cloud ως gatekeepers δεν αξίζει τον κίνδυνο να καταπνίξει την καινοτομία ή να αυξήσει το κόστος για τις ευρωπαϊκές εταιρείες».

Εάν η έρευνα της Επιτροπής διαπιστώσει ότι οι υπηρεσίες πληρούν τις προϋποθέσεις για να χαρακτηριστούν σημαντικές πύλες στο πλαίσιο του DMA, θα προστεθούν στον κατάλογο των βασικών υπηρεσιών πλατφόρμας για τις οποίες η Amazon και η Microsoft έχουν ήδη χαρακτηριστεί ως gatekeepers.

Σύμφωνα με τον DMA της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο οποίος τέθηκε σε ισχύ το 2022, οι εταιρείες με περισσότερους από 45 εκατομμύρια ενεργούς χρήστες το μήνα και κεφαλαιοποίηση αγοράς 75 δισ. ευρώ θεωρούνται gatekeepers που παρέχουν βασικές υπηρεσίες πλατφόρμας.

Στις εταιρείες μπορούν να επιβληθούν πρόστιμα έως και 10 % του ετήσιου παγκόσμιου κύκλου εργασιών τους για παραβιάσεις του DMA.

Η Κομισιόν δήλωσε ότι στόχος της είναι να ολοκληρώσει τις έρευνες εντός 12 μηνών.