Κίνα: Το Chang'e 6 αποσεληνώθηκε επιτυχώς - Μετέφερε δείγματα από τη σκοτεινή πλευρά της Σελήνης (vids)

Τμήμα διαστημικού σκάφους της κινεζικής αποστολής Chang'e 6 αποσεληνώθηκε επιτυχώς σήμερα, μεταφέροντας δείγματα που συγκεντρώθηκαν από την αθέατη πλευρά της Σελήνης, μεταδίδει κινεζικό κρατικό μέσο ενημέρωσης.

Η μονάδα ανύψωσης («ascender»), η οποία μεταφέρει δείγματα που συλλέχθηκαν στο πλαίσιο της διαστημικής αποστολής Chang'e 6 «υψώθηκε από το έδαφος» της σκοτεινής πλευράς της Σελήνης, επίτευγμα «άνευ προηγουμένου στην ανθρώπινη ιστορία της σεληνιακής εξερεύνησης», ανέφερε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Νέα Κίνα.

📸Finally! CNSA/CASC revealed footage of Chang’e-6 sampling on the far side of the moon, after it left the moon surface. Full HD:https://t.co/uhy27x26PI pic.twitter.com/XORTvvKzlK — CNSA Watcher (@CNSAWatcher) June 4, 2024

Το Chang'e 6 προσεληνώθηκε την Κυριακή στην πελώρια λεκάνη του Νότιου Πόλου - Άιτκεν, έναν από τους μεγαλύτερους γνωστούς κρατήρες που έχουν δημιουργηθεί εξαιτίας πρόσκρουσης στο ηλιακό μας σύστημα, στην αθέατη από τη Γη πλευρά της Σελήνης, εξήγησε το Νέα Κίνα, επικαλούμενο την κινεζική υπηρεσία διαστήματος.

Η αποστολή, προβλεπόμενης διάρκειας 53 ημερών, άρχισε την 3η Μαΐου, με σκοπό κυρίως να συγκεντρωθούν δείγματα από την πλευρά της Σελήνης η οποία σπανίως εξερευνάται. Το όχημα για τον σκοπό αυτό ήταν εφοδιασμένο με τρυπάνι, για να συλλεχθούν δείγματα από το σεληνιακό υπέδαφος, καθώς και ρομποτικό χέρι, για να ληφθούν δείγματα από την επιφάνεια.

China's Chang'e 6 mission has completed the most important part of its lunar adventure as its sample-loaded ascender lifted off from the moon's far side on Tuesday morning. #space #moon https://t.co/UzisIt5buZ pic.twitter.com/BtYRkwYC76 — China Daily (@ChinaDaily) June 4, 2024

Αφού συγκεντρώθηκαν τα δείγματα, ξεδιπλώθηκε και τοποθετήθηκε «εθνική σημαία» της Κίνας «στην αθέατη πλευρά της Σελήνης για πρώτη φορά», πρόσθεσε το Νέα Κίνα.

Οι επιστήμονες εκτιμούν πως η σκοτεινή πλευρά της Σελήνης - αποκαλείται έτσι επειδή είναι αθέατη από τη Γη, όχι επειδή δεν φθάνουν σε αυτήν ακτίνες του Ήλιου - είναι πολλά υποσχόμενη όσον αφορά την έρευνα, καθώς οι κρατήρες εκεί δεν έχουν καλυφθεί τόσο από αρχαίες ροές λάβας όσο αυτές της πλευράς που είναι πιο κοντινή και ορατή.

Τα δείγματα από την αθέατη πλευρά του φεγγαριού εκτιμάται πως θα βοηθήσουν να κατανοηθεί καλύτερα πώς σχηματίστηκε ο φυσικός δορυφόρος της Γης.

Το 2019, η Κίνα είχε ήδη στείλει διαστημικό όχημα στη σκοτεινή πλευρά της Σελήνης, που όμως δεν προχώρησε στη συλλογή δειγμάτων.

Μεγάλες φιλοδοξίες

Η Κίνα έχει μεγεθύνει κατά πολύ το διαστημικό της πρόγραμμα επί προεδρίας του Σι Τζινπίνγκ, δαπανώντας δισεκατομμύρια δολάρια για να προφτάσει και πιθανόν ακόμη και να ξεπεράσει τις δυο χώρες που ηγούνται στον τομέα, τις ΗΠΑ και τη Ρωσία.

Έχει ήδη καταγράψει αρκετές επιτυχίες, με πιθανόν θεαματικότερη την κατασκευή του διαστημικού σταθμού Tiangong («Επουράνιο Παλάτι»), όπου τον Απρίλιο εστάλη νέα ομάδα τριών αστροναυτών.

Impressive feat by Chang'e 6 landing on the moon's far side with a key role played by the 7500N variable thrust engine. Pan Kuangzhi from CASC highlights the importance of persistence and innovation in advancing core technology. Full HD:https://t.co/Xwc5tz5CVh pic.twitter.com/Re87zgIciO — CNSA Watcher (@CNSAWatcher) June 2, 2024

Το Πεκίνο έχει στόχο να αναπτύξει επανδρωμένη αποστολή στη Σελήνη ως το 2030 και να κατασκευάσει σεληνιακή βάση.

Η ταχεία πρόοδος του κινεζικού διαστημικού προγράμματος προκαλεί ωστόσο ανησυχία στην Ουάσιγκτον. Τον Απρίλιο ο Μπιλ Νέλσον, ο επικεφαλής της NASA, δήλωσε ότι οι ΗΠΑ έχουν αποδυθεί σε «κούρσα» με την Κίνα.

«Θεωρούμε ότι μεγάλο μέρος αυτού που αποκαλούν πολιτικό διαστημικό πρόγραμμα είναι στην πραγματικότητα στρατιωτικό πρόγραμμα», τόνισε καταθέτοντας σε επιτροπή αρμόδια για τις κρατικές δαπάνες στη Βουλή των Αντιπροσώπων στην Ουάσιγκτον.