ΔΝΤ: Προειδοποιητικές «καμπάνες» για την Τεχνητή Νοημοσύνη

Οι χώρες σε όλο τον κόσμο στερούνται του ρυθμιστικού και ηθικού πλαισίου για να αντιμετωπίσουν την ταχεία έλευση της Tεχνητής Nοημοσύνης, δήλωσε τη Δευτέρα η επικεφαλής του ΔΝΤ Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα, καλώντας τις ομάδες της κοινωνίας των πολιτών να «χτυπήσουν τον κώδωνα του κινδύνου».

Η Γκεοργκίεβα είπε ότι η ταχέως εξελισσόμενη τεχνολογική επανάσταση που προκάλεσε η Tεχνητή Nοημοσύνη κυριαρχείται από τις προηγμένες οικονομίες, με τις ΗΠΑ να κατέχουν το μεγαλύτερο μερίδιο. Αυτό δημιουργεί ένα αυξανόμενο χάσμα με τις αναπτυσσόμενες χώρες, οι οποίες θα δυσκολευτούν να καλύψουν τη διαφορά.

Το μεγαλύτερο έλλειμμα παρατηρείται στον τομέα της ρύθμισης και της ηθικής, δήλωσε στις ομάδες της κοινωνίας των πολιτών κατά τη διάρκεια των ετήσιων συναντήσεων του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της Παγκόσμιας Τράπεζας στην Ουάσινγκτον.