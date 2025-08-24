Techcrunch

Η Apple συνήθως ανακοινώνει το νέο της hardware το φθινόπωρο, και φέτος πιθανότατα δεν θα αποτελέσει εξαίρεση. Η εκδήλωση αναμένεται να πραγματοποιηθεί στις 9 Σεπτεμβρίου, και η Apple αναμένεται να παρουσιάσει τη σειρά iPhone 17, μαζί με ενημερώσεις για το Apple Watch και τα AirPods.

Όπως πάντα, κυκλοφορούν πολλές φήμες, όπως για μεγαλύτερες οθόνες και βελτιωμένες κάμερες στα μοντέλα iPhone 17, καθώς και την εισαγωγή ενός εξαιρετικά λεπτού iPhone Air, το οποίο ενδέχεται να αντικαταστήσει το μοντέλο Plus. Πιο γενικά, σύμφωνα με τον Mark Gurman του Bloomberg, αυτή θα είναι η πρώτη από τρεις χρονιές μεγάλων επανασχεδιασμών του iPhone, με αναδιπλούμενο iPhone να αναμένεται το 2026.

iPhone 17, 17 Pro και 17 Pro Max

Το iPhone 17 αναμένεται να δεχθεί σημαντικό επανασχεδιασμό ώστε να ευθυγραμμιστεί περισσότερο με τα μοντέλα Pro. Πιθανόν να διαθέτει ελαφρώς μεγαλύτερη οθόνη 6,3 ιντσών (αύξηση 0,2 ιντσών σε σχέση με το iPhone 16), ρυθμό ανανέωσης 120Hz — σημαντική αναβάθμιση από τα 60Hz — και μπροστινή κάμερα 24 megapixel.

Επίσης, φημολογείται ότι θα κυκλοφορήσει σε νέα χρώματα, όπως μωβ και πράσινο.

Οι αναβαθμίσεις του iPhone 17 Pro αναμένεται να είναι ορατές στην πίσω πλευρά της συσκευής, σύμφωνα με φήμες. Απεικονίσεις που βασίζονται σε φήμες δείχνουν ότι οι τρεις πίσω κάμερες ενδέχεται να είναι τοποθετημένες σε μια ορθογώνια μπάρα που εκτείνεται από τη μία άκρη της συσκευής μέχρι την άλλη. Το φλας, ο αισθητήρας φωτός και το μικρόφωνο φέρεται να είναι τοποθετημένα στα άκρα δεξιά. Όπου βρίσκεται ο φορτιστής MagSafe, το λογότυπο της Apple λέγεται ότι θα είναι κεντραρισμένο για αισθητικούς λόγους.

Αξιοσημείωτο είναι ότι το iPhone 17 Pro ίσως αλλάξει υλικά κατασκευής, ενδεχομένως αντικαθιστώντας τη ζώνη τιτανίου γύρω από την οθόνη με αλουμίνιο. Αυτό θα μπορούσε να βοηθήσει την Apple να μειώσει το κόστος αλλά και να προσφέρει πιο ελαφριά αίσθηση στο χέρι.

Το iPhone 17 Pro Max αναμένεται να έχει λιγότερες αναβαθμίσεις, με τη σημαντικότερη αλλαγή να είναι ένα ελαφρώς πιο παχύ σώμα, πιθανότατα για να χωρέσει μεγαλύτερη μπαταρία — κάτι που θα ήταν μεγάλο πλεονέκτημα.

Σύμφωνα με τον leaker Instant Digital, το iPhone 17 αναμένεται να κοστίζει περίπου 800 δολάρια, ενώ το Pro Max αναμένεται να έχει τιμή γύρω στα 1.250 δολάρια. Τα νέα χρώματα για τα μοντέλα Pro πιθανόν να περιλαμβάνουν σκούρο μπλε και χαλκό.

Το μοντέλο Pro αναμένεται να κοστίζει περίπου 1.050 δολάρια. Ωστόσο, μια πρόσφατη διαρροή δείχνει ότι θα υπάρχουν λιγότερες επιλογές αποθηκευτικού χώρου σε σχέση με το 16 Pro. Οι χρήστες ενδέχεται να χάσουν την επιλογή των 128GB και θα έχουν μόνο τρεις επιλογές: 256GB, 512GB ή 1TB, μειωμένες από τις συνήθεις τέσσερις.

Ενώ η κύρια προσοχή θα είναι στα ίδια τα iPhones, η Apple μπορεί να ανακοινώσει και νέα καλύμματα τηλεφώνου ως επιπλέον. Τρεις εβδομάδες πριν την εκδήλωση, μια διαρροή έδειξε καλύμματα για το iPhone Pro 17 της σειράς “TechWoven”, με υλικό υψηλότερης ποιότητας υφαντού σε σχέση με τη διακοπείσα σειρά “FineWoven” που είχε κυκλοφορήσει η Apple το 2023. Η διαρροή δείχνει επίσης ότι τα καλύμματα ενδέχεται να έχουν ιμάντα για να φοριούνται χιαστί.

iPhone Air

Η πιο ευρέως συζητημένη φήμη είναι ότι η Apple ενδέχεται να παρουσιάσει το πιο λεπτό της τηλέφωνο μέχρι σήμερα, το iPhone Air, το οποίο πιθανόν να αντικαταστήσει το iPhone Plus.

Η συγκεκριμένη συσκευή λέγεται ότι θα έχει πάχος προφίλ 5,5 χιλιοστά, δηλαδή περίπου 0,08 ίντσες πιο λεπτή από τα τωρινά iPhones. Θα διαθέτει επίσης οθόνη 6,6 ιντσών.

Αυτή η κίνηση φαίνεται να είναι η απάντηση της Apple στην τάση για πιο λεπτά smartphones, ακολουθώντας τα βήματα άλλων εταιρειών όπως η Samsung και η Huawei. Το iPhone Air θα μπορούσε να ξεπεράσει το Samsung Galaxy S25 Edge, που έχει πάχος 5,8 χιλιοστά. Επιπλέον, ίσως ανοίξει τον δρόμο για το πολυαναμενόμενο αναδιπλούμενο τηλέφωνο της Apple, που προβλέπεται να κυκλοφορήσει τον Σεπτέμβριο του 2026.

Παρότι ο λεπτός σχεδιασμός είναι κομψός, θα συνοδεύεται από κάποιους συμβιβασμούς. Βάσει των απεικονίσεων που έχουμε δει, το Air αναμένεται να έχει μόνο μία πίσω κάμερα, σε αντίθεση με το Plus που έχει δύο. Υπάρχουν επίσης φήμες ότι μπορεί να μην υπάρχει αρκετός χώρος για ηχείο στο κάτω μέρος, πράγμα που σημαίνει ότι η μόνη πηγή ήχου θα είναι το ακουστικό στην κορυφή.

Οι αναφορές λένε ότι η συσκευή θα κοστίζει 950 δολάρια και θα είναι διαθέσιμη σε μαύρο, ασημί και ανοιχτό χρυσό.

Apple Watch Series 11, Ultra 3, and SE 3

Μετά από δύο χρόνια αναμονής, κυκλοφορούν διάφορες φήμες γύρω από το Apple Watch Ultra 3, που υποδηλώνουν σημαντικές αλλαγές. Αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν ταχύτερη φόρτιση, υποστήριξη 5G και δορυφορική συνδεσιμότητα. Επιπλέον, λέγεται ότι το ρολόι θα διαθέτει μεγαλύτερη οθόνη.

Μία από τις πιο συναρπαστικές πιθανές αναβαθμίσεις τόσο για το Ultra 3 όσο και για τη σειρά 11 είναι η ενσωμάτωση λειτουργιών μέτρησης αρτηριακής πίεσης. Αυτή η δυνατότητα θα ειδοποιεί τους χρήστες εάν τα επίπεδα της πίεσής τους είναι πολύ υψηλά ή πολύ χαμηλά. Η Apple εξετάζει επίσης το ενδεχόμενο να προσθέσει λειτουργία για την άπνοια ύπνου. Ωστόσο, σύμφωνα με τον Mark Gurman του Bloomberg, η εταιρεία ίσως χρειαστεί να καθυστερήσει την κυκλοφορία αυτών των λειτουργιών για περαιτέρω βελτιώσεις.

Πρόσφατα, η Apple ανακοίνωσε ότι μια ανασχεδιασμένη λειτουργία μέτρησης οξυγόνου στο αίμα κυκλοφορεί σε μερικά ρολόγια της σειράς 8, 10 και Ultra. Αυτό μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι το Ultra 3 μπορεί επίσης να αποκτήσει αυτή τη δυνατότητα, όμως η εταιρεία δεν ανέφερε αν θα είναι διαθέσιμη στο watchOS 26 στην ανακοίνωση της.

Η τρίτη γενιά του Apple Watch SE δεν αναμένεται να έχει μεγάλες αλλαγές, εκτός ίσως από μια μεγαλύτερη οθόνη. Συνεχίζουν να υπάρχουν αναφορές για μια πλαστική έκδοση που ενδέχεται να παρουσιαστεί, σύμφωνα με τον Gurman.

Οι φημολογούμενες τιμές για τα ρολόγια είναι: 250 δολάρια για το Apple Watch SE 3, 400 δολάρια για τη σειρά 11 και 800 δολάρια για το Ultra 3.

AirPods Pro 3

Μετά την κυκλοφορία των AirPods Pro 2 το 2022, ήρθε η ώρα για μια αναβάθμιση, και η Apple φαίνεται να είναι έτοιμη να την προσφέρει. Οι φήμες λένε ότι τα AirPods Pro 3 θα έχουν πιο κομψό σχεδιασμό, χειριστήρια με ευαισθησία αφής, μικρότερα ακουστικά και λεπτότερη θήκη. Επιπλέον, το chip H3 αναμένεται να βελτιώσει την ενεργή ακύρωση θορύβου και τον προσαρμοστικό ήχο.