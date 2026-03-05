ΗΠΑ: Οι τεχνολογικοί «κολοσσοί» αναλαμβάνουν το ενεργειακό κόστος των data centers

Υπό την πίεση των επερχόμενων ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου και με την ακρίβεια στην ενέργεια να αποτελεί το υπ’ αριθμόν ένα «αγκάθι» για τα αμερικανικά νοικοκυριά, η κυβέρνηση Τραμπ απέσπασε μια κρίσιμη συμφωνία από τους ηγέτες της Silicon Valley.

Επτά από τους ισχυρότερους παίκτες στον κόσμο της τεχνολογίας —Google, Microsoft, Meta, Oracle, xAI, OpenAI και Amazon— συνυπέγραψαν το «Σύμφωνο Προστασίας Καταναλωτών» (Ratepayer Protection Pledge) με το οποίο δεσμεύονται να επωμιστούν οι ίδιοι το τεράστιο κόστος των υποδομών που απαιτούνται για την τροφοδοσία των ενεργοβόρων data centers της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Τι προβλέπει η συμφωνία

Σύμφωνα με κυβερνητικούς αξιωματούχους, οι εταιρείες συμφώνησαν σε τρεις βασικούς πυλώνες:

Αρχικά, σε ό,τι έχει να κάνει με την αυτονομία στην παραγωγή, καθώς θα κατασκευάζουν ή θα αγοράζουν δικές τους πηγές ενέργειας, ώστε να μην «απορροφούν» το ρεύμα που προορίζεται για τους πολίτες.

Όσον αφορά στη χρηματοδότηση υποδομών θα πληρώσουν εξ ολοκλήρου για τις αναβαθμίσεις του ηλεκτρικού δικτύου στις περιοχές που δραστηριοποιούνται.

Τέλος, δεσμεύτηκαν για προσλήψεις εργαζομένων από τις τοπικές κοινότητες όπου ανεγείρονται τα data centers.

«Αυτό θα βοηθήσει να συγκρατηθούν οι λογαριασμοί πολύ σημαντικά», δήλωσε ο Πρόεδρος Τραμπ κατά τη συνάντηση, αν και παραδέχθηκε πως τα αποτελέσματα θα χρειαστούν χρόνο για να γίνουν αισθητά.

«Πυροτέχνημα» ή λύση;

Παρά τις πανηγυρικές ανακοινώσεις, η αγορά παραμένει επιφυλακτική. Ο John Quigley από το Πανεπιστήμιο της Πενσυλβάνια επισημαίνει το κενό στον μηχανισμό ελέγχου.

«Το βάρος της απόδειξης πέφτει στην κυβέρνηση. Πρέπει να αποδείξουν ότι αυτό δεν είναι απλώς ένα επικοινωνιακό σόου (stunt)», σημείωσε, τονίζοντας ότι η ρύθμιση της αγοράς ενέργειας είναι μια δαιδαλώδης διαδικασία που εμπλέκει δεκάδες πολιτειακούς και ομοσπονδιακούς φορείς.