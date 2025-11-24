Η Ρωσία δεν «βλέπει» φούσκα στην Τεχνητή Νοημοσύνη, αλλά προειδοποιεί για απώλειες των επενδυτών

Η Ρωσία δεν κινδυνεύει από μια «φούσκα» στον κλάδο της Τεχνητής Νοημοσύνης, καθώς οι επενδύσεις της μέχρι στιγμής δεν ήταν υπερβολικές, αλλά πολλοί επενδυτές σε παγκόσμιο επίπεδο ενδέχεται να χάσουν χρήματα λόγω της μείωσης του κόστους του υλικού και της ενέργειας, δήλωσε στο Reuters πρώτος αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος της Sberbank, Αλεξάντερ Βεντιάχιν.

«Πιστεύουμε ότι οι υπερβολικές επενδύσεις σε υποδομές Τεχνητής Νοημοσύνης ενδέχεται πράγματι να μην αποδώσουν, δεδομένου του ταχέως ρυθμού της τεχνολογικής ανάπτυξης» είπε ο Βεντιάχιν, ο οποίος θεωρείται από τα κορυφαία στελέχη της Ρωσίας στην AI.

Ο ίδιος προειδοποίησε ότι ορισμένοι παγκόσμιοι επενδυτές ενδέχεται να χάσουν χρήματα λόγω της «υπερβολικής διαφημιστικής καμπάνιας» γύρω από τις δαπάνες για υποδομές AI.

Ωστόσο, δήλωσε ότι η Ρωσία πρέπει να επενδύσει έως και 580 δισεκατομμύρια δολάρια στον εκσυγχρονισμό της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και των δικτύων.

«Η AI είναι όπως ένα πυρηνικό πρόγραμμα. Μια νέα "πυρηνική λέσχη" αναδύεται παγκοσμίως, όπου είτε έχεις το δικό σου εθνικό Μεγάλο Γλωσσικό Μοντέλο (Large Language Model, LLM) είτε όχι», δήλωσε ο Βεντιάχιν.

Ο ίδιος δήλωσε πως η Ρωσία πρέπει να έχει τουλάχιστον δύο ή τρία πρωτότυπα μοντέλα Τεχνητής Νοημοσύνης, όχι «επανεπεξεργασμένα ξένα μοντέλα», για χρήση σε ευαίσθητους τομείς, όπως οι online δημόσιες υπηρεσίες, η online υγειονομική φροντίδα και η online εκπαίδευση.

«Είναι αδύνατο να φορτώσεις εμπιστευτικές πληροφορίες σ' ένα ξένο μοντέλο. Απλώς απαγορεύεται. Το να το έκανες, θα οδηγούσε σε πολύ δυσάρεστες συνέπειες», δήλωσε ο Βεντιάχιν, προσθέτοντας ότι μόνο ρωσικά μοντέλα θα πρέπει να διαχειρίζονται κρατικά δεδομένα.

Την περασμένη εβδομάδα ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε ότι εγχώρια ανεπτυγμένα μοντέλα Τεχνητής Νοημοσύνης είναι ζωτικής σημασίας για τη διαφύλαξη της κυριαρχίας της Ρωσίας. Η Sberbank και η εταιρεία τεχνολογίας Yandex ηγούνται της προσπάθειας της Ρωσίας να προλάβει τους αμερικανικούς και κινεζικούς αντιπάλους της.