Η Rivian «επιταχύνει» στον κλάδο της Τεχνητής Νοημοσύνης, με τη σύσταση της Mind Robotics

Για τις βλέψεις που έχει η αμερικανική Rivian στον κλάδο της Τεχνητής Νοημοσύνης έκανε λόγο δημοσίευμα του TechCrunch, με αφορμή την απόφαση για τη σύσταση ρομποτικής θυγατρικής με την ονομασία Mind Robotics.

Η νέα εταιρεία θα επικεντρωθεί στη χρήση της «βιομηχανικής AI για να αναδιαμορφώσει τον τρόπο λειτουργίας των επιχειρήσεων του φυσικού κόσμου και να αξιοποιήσει τα δεδομένα λειτουργίας της Rivian ως βάση για ένα ρομποτικό flywheel δεδομένων», σύμφωνα με την επιστολή προς τους μετόχους της εταιρείας για το τρίτο τρίμηνο που δημοσιεύθηκε την Τρίτη.

Σε τηλεδιάσκεψη με επενδυτές την Τρίτη, ο διευθύνων σύμβουλος της Rivian, Ρ. Τζ. Σκάρινγκ, είπε ότι η εταιρεία του συνειδητοποίησε ότι είχε την ευκαιρία να «αναπτύξει προϊόντα και ρομποτικές λύσεις που μας επιτρέπουν να λειτουργούμε και να διαχειριζόμαστε τα εργοστάσιά μας πιο αποτελεσματικά».

«Όσο έχουμε δει την Τεχνητή Νοημοσύνη να αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούμε και διαχειριζόμαστε τις επιχειρήσεις μας μέσω των ευρέων εφαρμογών για τα LLM, το δυναμικό της τεχνητής νοημοσύνης να αλλάξει πραγματικά τον τρόπο με τον οποίο σκεφτόμαστε τη λειτουργία στον φυσικό κόσμο είναι, κατά κάποιον τρόπο, απίστευτα μεγάλο», δήλωσε ο Σκάρινγκ.

«Έτσι, η δημιουργία αυτής της εταιρείας είναι τελικά το αποκορύφωμα της άποψής μας ότι θέλαμε να έχουμε άμεσο έλεγχο και άμεση επιρροή στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη προηγμένης ρομποτικής τεχνητής νοημοσύνης που θα εστίαζε σε μεγάλο βαθμό στις βιομηχανικές εφαρμογές».

Η ίδρυση της Mind Robotics σηματοδοτεί τη δεύτερη φορά φέτος που η Rivian δημιουργεί μια νέα αυτόνομη εταιρεία. Τον Μάρτιο, η εταιρεία μεταμόρφωσε το τμήμα μικροκινητικότητας της σε μια νεοσύστατη εταιρεία με την ονομασία Also.