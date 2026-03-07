Η πλατφόρμα X δοκιμάζει μια νέα μορφή διαφήμισης που εμφανίζει προτάσεις προϊόντων ακριβώς κάτω από δημοσιεύσεις που αναφέρονται σε συγκεκριμένες εταιρείες ή υπηρεσίες.

Σύμφωνα με το TechCrunch, το τεστ εντοπίστηκε αρχικά από χρήστη της πλατφόρμας στην Ευρώπη. Σε μία από τις περιπτώσεις, κάτω από ανάρτηση που ανέφερε ότι η δορυφορική υπηρεσία Starlink λειτουργεί πολύ καλά στην Πορτογαλία, εμφανίστηκε πρόταση με το μήνυμα «Get Starlink». Το σχετικό σύνδεσμο οδηγούσε απευθείας στον ιστότοπο της εταιρείας.

Ο επικεφαλής προϊόντων της X, Νίκιτα Μπιέρ, επιβεβαίωσε τη δοκιμή, σχολιάζοντας ότι η εταιρεία προσπαθεί να δημιουργήσει «ένα διαφημιστικό προϊόν που να μη μοιάζει με διαφήμιση».

Η συγκεκριμένη διαφήμιση δεν εμφανίζεται προς το παρόν σε όλους τους χρήστες. Ωστόσο, η θέση όπου θα προβάλλεται είναι ήδη ορατή.

Η δοκιμή έρχεται λίγες ημέρες μετά την ανακοίνωση ότι η πλατφόρμα εισάγει ετικέτες «Paid Partnership» για δημιουργούς περιεχομένου. Οι ετικέτες αυτές θα χρησιμοποιούνται για τη σήμανση χορηγούμενων δημοσιεύσεων, αντί για hashtags όπως «ad» ή «paid partnership».

Εάν οι χορηγούμενες αναρτήσεις συνδυαστούν με ενσωματωμένους συνδέσμους προς διαφημιζόμενα προϊόντα, η X θα μπορούσε να προσελκύσει περισσότερους διαφημιζόμενους και δημιουργούς περιεχομένου, ενισχύοντας τον ανταγωνισμό της με πλατφόρμες όπως το Instagram, το YouTube και το TikTok.

Η εταιρεία έχει εδώ και χρόνια προσπαθήσει να ενισχύσει το οικοσύστημα δημιουργών, παρουσιάζοντας εργαλεία όπως πληρωμές για viral περιεχόμενο, διαμοιρασμό διαφημιστικών εσόδων και συνδρομές δημιουργών.

Πρόσφατα, μάλιστα, ανανέωσε το πρόγραμμα Creator Subscriptions, προσθέτοντας νέες δυνατότητες, όπως τη δυνατότητα monetization μεμονωμένων νημάτων συζήτησης.

Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι το chatbot Grok μπορεί πλέον να διαβάζει το μακροσκελές περιεχόμενο της πλατφόρμας, τα λεγόμενα Articles, αν και η χρήση αυτής της λειτουργίας παραμένει περιορισμένη.