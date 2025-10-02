Τεχνητή Νοημοσύνη

Η OpenAI ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι συνήψε συμφωνίες με δύο από τους μεγαλύτερους κατασκευαστές τσιπ μνήμης στον κόσμο, τη Samsung Electronics και την SK Hynix, για την κατασκευή δισκίων πυριτίου (wafers) DRAM για το έργο υποδομής Τεχνητής Νοημοσύνης Stargate και την κατασκευή data centers στη Νότια Κορέα.

Όπως μετέδωσε το TechCrunch, οι εταιρείες υπέγραψαν τις προθεσμιακές συμφωνίες μετά από συνάντηση στη Σεούλ μεταξύ του CEO της OpenAI Σαμ Άλτμαν, του προέδρου της Νότιας Κορέας Λι Τζέ-μιονγκ, του εκτελεστικού προέδρου της Samsung Electronics Τζέι Γι Λι και του προέδρου της SK Τσέι Τάε-γουον.

Σύμφωνα με τη συμφωνία, η Samsung και η SK Hynix σχεδιάζουν να αυξήσουν την παραγωγή τους ώστε να παράγουν έως και 900.000 τσιπ μνήμης DRAM υψηλής ευρυζωνικότητας ανά μήνα για χρήση στα κέντρα δεδομένων Stargate και AI. Η SK Group σημείωσε σε ξεχωριστή δήλωση ότι αυτό θα υπερδιπλασιάσει την τρέχουσα παραγωγική ικανότητα της βιομηχανίας για τσιπ μνήμης υψηλής ευρυζωνικότητας.

Το Stargate είναι ένα τεράστιο έργο υποδομής της OpenAI, της Oracle και της SoftBank, το οποίο επιδιώκει να δαπανήσει 500 δισεκατομμύρια δολάρια για την κατασκευή κέντρων δεδομένων αφιερωμένων στην ανάπτυξη Τεχνητής Νοημοσύνης στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Μόλις πριν από μερικές εβδομάδες, η Nvidia ανακοίνωσε ότι θα επενδύσει έως και 100 δισεκατομμύρια δολάρια στην OpenAI, στο πλαίσιο μιας συμφωνίας που θα δώσει στον κατασκευαστή του ChatGPT πρόσβαση σε υπολογιστική ικανότητα άνω των 10 γιγαβάτ μέσω των συστημάτων εκπαίδευσης Τεχνητής Νοημοσύνης της Nvidia.

Την επόμενη μέρα, η OpenAI ανακοίνωσε ότι θα κατασκευάσει πέντε κέντρα δεδομένων με τη SoftBank και την Oracle για το έργο Stargate, με στόχο να αυξήσει τη συνολική υπολογιστική της ικανότητα σε 7 γιγαβάτ.