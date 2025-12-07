Techcrunch

Ενώ η OpenAI συνεχίζει να επιμένει ότι δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή διαφημίσεις ενεργές στο ChatGPT, ο επικεφαλής έρευνας της εταιρείας, Μαρκ Τσεν, αναγνώρισε επίσης ότι η εταιρεία «υστερούσε» με πρόσφατα προωθητικά μηνύματα και εργάζεται για να βελτιώσει την εμπειρία.

Ο Τσεν και άλλα στελέχη της OpenAI απαντούσαν σε αναρτήσεις από συνδρομητές επί πληρωμή του ChatGPT, οι οποίοι παραπονέθηκαν ότι είδαν προωθητικά μηνύματα για εταιρείες όπως η Peloton και η Target.

Σε απάντηση, η εταιρεία είπε ότι δοκίμαζε μόνο τρόπους προβολής εφαρμογών που έχουν κατασκευαστεί στην πλατφόρμα εφαρμογών του ChatGPT, την οποία ανακοίνωσε τον Οκτώβριο, χωρίς «οικονομικό σκέλος» σε αυτές τις προτάσεις. (Ένας από τους χρήστες που είχε αρχικά παραπονεθεί για τις διαφημίσεις απάντησε με σκεπτικισμό, γράφοντας: «Bruhhh… Μην προσβάλλετε τους χρήστες που πληρώνουν.»)

I'm in ChatGPT (paid Plus subscription), asking about Windows BitLocker



and it's F-ing showing me ADS TO SHOP AT TARGET.



Yeah, screw this. Lose all your users. pic.twitter.com/2Z5AG8pnlJ — Benjamin De Kraker (@BenjaminDEKR) December 3, 2025

Παρομοίως, ο επικεφαλής του ChatGPT, Νικ Τέρλι, ανάρτησε την Παρασκευή ότι «βλέπει μεγάλη σύγχυση σχετικά με φήμες για διαφημίσεις στο ChatGPT». «Δεν υπάρχουν ζωντανές δοκιμές διαφημίσεων – οποιαδήποτε στιγμιότυπα οθόνης έχετε δει είτε δεν είναι αληθινά είτε δεν είναι διαφημίσεις», έγραψε ο Τέρλι.

«Αν προχωρήσουμε σε διαφημίσεις, θα το κάνουμε με προσεκτικό τρόπο. Οι άνθρωποι εμπιστεύονται το ChatGPT και οτιδήποτε κάνουμε θα σχεδιαστεί για να σέβεται αυτή την εμπιστοσύνη.» Ωστόσο, νωρίτερα την ίδια μέρα, ο Τσεν απάντησε με πιο απολογητικό τόνο, αναγνωρίζοντας ότι η διαμάχη δεν είναι απλώς ζήτημα σύγχυσης των χρηστών. «Συμφωνώ ότι οτιδήποτε μοιάζει με διαφήμιση πρέπει να αντιμετωπίζεται με προσοχή, και υστερήσαμε», έγραψε.

«Έχουμε απενεργοποιήσει αυτού του είδους τις προτάσεις ενώ βελτιώνουμε την ακρίβεια του μοντέλου. Εξετάζουμε επίσης καλύτερους ελέγχους ώστε να μπορείτε να τις μειώσετε ή να τις απενεργοποιήσετε αν δεν τις βρίσκετε χρήσιμες.»