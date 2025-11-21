Η OpenAI ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι το ChatGPT λανσάρει παγκοσμίως ομαδικές συνομιλίες για όλους τους χρήστες των προγραμμάτων Free, Go, Plus και Pro.

Σύμφωνα με το TechCrunch, η νέα δυνατότητα επιτρέπει στους χρήστες να συνεργάζονται μεταξύ τους και με το ChatGPT μέσα σε μια κοινή συνομιλία. Η OpenAI αναφέρει ότι το λανσάρισμα μετατρέπει το ChatGPT από έναν προσωπικό βοηθό ενός προς έναν σε έναν χώρο όπου φίλοι, οικογένεια ή συνάδελφοι μπορούν να συνεργάζονται για να σχεδιάσουν, να δημιουργήσουν και να λαμβάνουν αποφάσεις.

Η εταιρεία θεωρεί ότι τα group chats στο ChatGPT μπορούν να βοηθήσουν ανθρώπους να οργανώσουν ταξίδια, να συντάξουν από κοινού έγγραφα, να λύσουν διαφωνίες ή να δουλέψουν μαζί πάνω σε έρευνα, ενώ το ChatGPT βοηθά με αναζητήσεις, περιλήψεις και συγκρίσεις επιλογών.

Έως και 20 άτομα μπορούν να συμμετέχουν σε μία ομαδική συνομιλία, αρκεί να έχουν αποδεχθεί την πρόσκληση. Οι προσωπικές ρυθμίσεις και η μνήμη παραμένουν ιδιωτικές για κάθε χρήστη, επισημαίνει η εταιρεία.

Για να ξεκινήσει μια ομαδική συνομιλία, οι χρήστες πατούν το εικονίδιο με τα άτομα και προσθέτουν συμμετέχοντες, είτε απευθείας είτε μέσω κοινοποίησης συνδέσμου. Όλοι θα κληθούν να δημιουργήσουν ένα σύντομο προφίλ με όνομα, όνομα χρήστη και φωτογραφία.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η προσθήκη κάποιου σε μια ήδη υπάρχουσα συνομιλία δημιουργεί μια νέα συνομιλία, αφήνοντας την αρχική αμετάβλητη.

Η OpenAI αναφέρει ότι το ChatGPT «ξέρει» πότε πρέπει να παρέμβει και πότε να παραμείνει σιωπηλό σε μια ομαδική συζήτηση. Οι χρήστες μπορούν να κάνουν tag το “ChatGPT” για να το ενεργοποιήσουν. Επιπλέον, το ChatGPT μπορεί να αντιδρά σε μηνύματα με emoji και να αναφέρεται σε φωτογραφίες προφίλ.

Η κίνηση αυτή σηματοδοτεί το πιο πρόσφατο βήμα της OpenAI για να μετατρέψει το ChatGPT από ένα απλό chatbot σε μια περισσότερο κοινωνική πλατφόρμα. Η εταιρεία λέει ότι οι ομαδικές συνομιλίες είναι μόνο η αρχή μιας μετάβασης του ChatGPT σε ένα συνεργατικό περιβάλλον και όχι απλώς μια εμπειρία ενός παίκτη.