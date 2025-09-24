Τεχνητή Νοημοσύνη

Η OpenAI ανακοίνωσε την Τρίτη ότι σχεδιάζει να κατασκευάσει πέντε νέα data center Τεχνητής Νοημοσύνης σε όλες τις Ηνωμένες Πολιτείες, συνεργαζόμενη με τις Oracle και SoftBank μέσω του έργου Stargate.

Τα νέα κέντρα θα αυξήσουν την προγραμματισμένη χωρητικότητα του Stargate σε 7 γιγαβάτ, αρκετή ενέργεια για να τροφοδοτήσει περισσότερα από 5 εκατομμύρια νοικοκυριά.

Σύμφωνα με το TechCrunch, τρία από τα νέα κέντρα αναπτύσσονται σε συνεργασία με την Oracle. Βρίσκονται στο Σάκελφορντ του Τέξας, στο Ντόνα Άνα του Νέου Μεξικού και σε μια μη γνωστή τοποθεσία στις Μεσοδυτικές ΗΠΑ Τα άλλα δύο κέντρα αναπτύσσονται σε συνεργασία με τη SoftBank, το ένα στο Λόρντσταουν του Οχάιο και το άλλο στο Μίλαμ Κάουντι του Τέξας.

Τα νέα κέντρα δεδομένων Τεχνητής Νοημοσύνης της Stargate αποτελούν μέρος της μαζικής ανάπτυξης υποδομών της OpenAI, καθώς η εταιρεία εργάζεται για την εκπαίδευση και την εξυπηρέτηση πιο ισχυρών μοντέλων AI.

Τη Δευτέρα, η OpenAI ανακοίνωσε ότι θα λάβει επένδυση 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων από την Nvidia για να αγοράσει τους επεξεργαστές Τεχνητής Νοημοσύνης του κατασκευαστή chip και να κατασκευάσει ακόμη περισσότερα κέντρα δεδομένων AI.