Η OpenAI αγοράζει αποθηκευτικό χώρο από την Amazon με συμφωνία ύψους 38 δισ. δολαρίων

Η OpenAI υπέγραψε συμφωνία αξίας 38 δισεκατομμυρίων δολαρίων, με την AWS, τη θυγατρική της Amazon στον τομέα των υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους (cloud) για την απόκτηση πρόσθετης αναπτυξιακής ικανότητας στην Τεχνητή Νοημοσύνη (AI), σύμφωνα με ανακοίνωση που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα.

Η αμερικανική εταιρεία, δημιουργός του ChatGPT, συνεχίζει την τεράστια εκστρατεία εξαγοράς υπολογιστικής ισχύος και αποθηκευτικού χώρου, τόσο από παρόχους cloud όπως η AWS όσο και από κατασκευαστές τσιπ, για να διασφαλίσει ότι θα παραμείνει ανταγωνιστική στην κούρσα της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Η συμφωνία, που ανακοινώθηκε τη Δευτέρα, θα δώσει στην OpenAI πρόσβαση σε εκατοντάδες χιλιάδες γραφικές κάρτες της Nvidia για την εκπαίδευση και λειτουργία των μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης της.

Το γεγονός αυτό υπογραμμίζει την αχόρταγη ζήτηση της βιομηχανίας AI για υπολογιστική ισχύ, καθώς οι εταιρείες αγωνίζονται να δημιουργήσουν συστήματα που μπορούν να ανταγωνιστούν ή και να ξεπεράσουν την ανθρώπινη νοημοσύνη.

Ο διευθύνων σύμβουλος της OpenAI, Σαμ Άλτμαν, δήλωσε ότι η εταιρεία δεσμεύεται να επενδύσει 1,4 τρισεκατομμύρια δολάρια για την ανάπτυξη 30 γιγαβάτ υπολογιστικών πόρων — αρκετά για να καλύψουν περίπου τις ανάγκες 25 εκατομμυρίων νοικοκυριών στις ΗΠΑ.

Η συμφωνία συνιστά επίσης σημαντική ψήφο εμπιστοσύνης για τη μονάδα cloud της Amazon, το Amazon Web Services, καθώς ορισμένοι επενδυτές φοβούνταν ότι είχε μείνει πίσω από τους ανταγωνιστές Microsoft και Google στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης. Αυτοί οι φόβοι μετριάστηκαν εν μέρει από την ισχυρή ανάπτυξη που ανακοίνωσε η εταιρεία για το τρίμηνο Σεπτεμβρίου.

Η μετοχή της Amazon σημείωσε ιστορικό υψηλό τη Δευτέρα, με την εταιρεία να προσθέτει σχεδόν 140 δισεκατομμύρια δολάρια στην κεφαλαιοποίησή της. Αντίθετα, η μετοχή της Microsoft κατέγραψε προσωρινή πτώση μετά την ανακοίνωση.