Η Nvidia υπέγραψε μη αποκλειστική συμφωνία αδειοδότησης με την ανταγωνίστρια στον τομέα των τσιπ Τεχνητής Νοημοσύνης, Groq. Στο πλαίσιο της συμφωνίας, η Nvidia θα προσλάβει τον ιδρυτή της Groq, Τζόναθαν Ρος, τον πρόεδρο Σάνι Μάντρα και άλλους υπαλλήλους.

Το CNBC ανέφερε ότι η Nvidia αποκτά περιουσιακά στοιχεία της Groq αξίας 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Η Nvidia δήλωσε στο TechCrunch ότι δεν πρόκειται για εξαγορά της εταιρείας και δεν έκανε σχόλια σχετικά με την έκταση της συμφωνίας. Ωστόσο, αν τα νούμερα του CNBC είναι ακριβή, αυτή η αγορά αναμένεται να είναι η μεγαλύτερη στην ιστορία της Nvidia και, με τη συμμετοχή της Groq, η Nvidia είναι έτοιμη να ενισχύσει ακόμη περισσότερο τη θέση της στην παραγωγή τσιπ.

Καθώς οι τεχνολογικές εταιρείες ανταγωνίζονται για την ανάπτυξη δυνατοτήτων Τεχνητής Νοημοσύνης, χρειάζονται υπολογιστική ισχύ, και οι GPU της Nvidia έχουν αναδειχθεί σε βιομηχανικό πρότυπο.

Η Groq, όμως, εργάζεται σε έναν διαφορετικό τύπο τσιπ, την LPU (Language Processing Unit), η οποία, σύμφωνα με την εταιρεία, μπορεί να εκτελεί μεγάλα γλωσσικά μοντέλα (LLM) δέκα φορές πιο γρήγορα και με το ένα δέκατο της ενέργειας.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Groq, Τζόναθαν Ρος, είναι γνωστός για καινοτομίες αυτού του είδους — όταν εργαζόταν στη Google, συνέβαλε στην εφεύρεση της TPU (Tensor Processing Unit), ενός προσαρμοσμένου τσιπ επιτάχυνσης AI.

Τον Σεπτέμβριο, η Groq συγκέντρωσε 750 εκατομμύρια δολάρια σε χρηματοδότηση με αποτίμηση 6,9 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Η ανάπτυξή της υπήρξε γρήγορη και σημαντική — η εταιρεία δήλωσε ότι υποστηρίζει τις εφαρμογές AI περισσότερων από 2 εκατομμυρίων προγραμματιστών, από περίπου 356.000 πέρυσι.