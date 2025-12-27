Ο Σ. Σεκέρογλου στα Μακεδονικά Νέα

Κάποιες φορές μιλούν οι αριθμοί και άλλες, οι άνθρωποι. Στην περίπτωση της Τράπεζας Τροφίμων Θεσσαλονίκης, μιλούν και οι αριθμοί και οι άνθρωποι και οι «τόνοι» μεταφράζονται σε πιάτα που γεμίζουν, σε οικογένειες που παίρνουν ανάσα, σε ιδρύματα που μπορούν να σταθούν όρθια άλλη μία εβδομάδα. Ο Διευθυντής του φορέα, Σόλωνας Σεκέρογλου μιλάει στα Μακεδονικά Νέα για την καθημερινή μάχη να μη χαθεί τίποτα που είναι χρήσιμο και να φτάσει εκεί που πραγματικά χρειάζεται. Μιλάει για την Τράπεζα που μόνο προσφέρει.