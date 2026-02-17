Η Microsoft θέλει να απεξαρτηθεί από το μοντέλο «λειτουργούμε με την τεχνολογία άλλων». Ο επικεφαλής Τεχνητής Νοημοσύνης της εταιρείας, Μουσταφά Σουλεϊμάν, δήλωσε στους Financial Times ότι η εταιρεία προωθεί την «αυτοδυναμία» στην AI. Αυτό σημαίνει ανάπτυξη δικών της προηγμένων θεμελιωδών μοντέλων και σταδιακή μείωση της εξάρτησης από την OpenAI, ακόμη κι αν η συνεργασία μεταξύ των δύο πλευρών συνεχιστεί.

Όπως αναφέρει το Quartz, η αναθεώρηση της συνεργασίας Microsoft–OpenAI τον Οκτώβριο του 2025 διατήρησε τα βασικά προνόμια: η Microsoft αναφέρει ότι η OpenAI παραμένει «συνεργάτης frontier μοντέλων», ενώ τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας της Microsoft και η αποκλειστικότητα των Azure API επεκτείνονται έως το 2032, συμπεριλαμβανομένων μοντέλων «μετά την AGI». Με άλλα λόγια, η Microsoft εξασφαλίζει μεγαλύτερη ευελιξία για διαπραγμάτευση, επιλογή και αντικατάσταση τεχνολογιών.

Όταν το βασικό προϊόν Τεχνητής Νοημοσύνης μιας εταιρείας είναι ενσωματωμένο στο Microsoft 365, η εξάρτηση από έναν μόνο προμηθευτή μπορεί να εκληφθεί ως επιχειρηματικός κίνδυνος που απαιτεί εξηγήσεις προς τους επενδυτές. Η Microsoft μπορεί να συνεχίσει να προωθεί το «Copilot παντού», όμως το πραγματικό στοίχημα είναι να διασφαλίσει ότι η υπολογιστική υποδομή, η ασφάλεια και η τιμολόγηση θα παραμένουν υπό τον έλεγχό της, ανεξάρτητα από το ποιο μοντέλο AI κυριαρχεί κάθε περίοδο.

Η εταιρεία επιχειρεί να αποδείξει ότι δεν πρόκειται μόνο για στρατηγικές δηλώσεις. Τον Αύγουστο του 2025 παρουσίασε σε προεπισκόπηση το MAI-1-preview, το οποίο χαρακτήρισε «εσωτερικά αναπτυγμένο μοντέλο mixture-of-experts», προεκπαιδευμένο και βελτιστοποιημένο σε περίπου 15.000 GPU NVIDIA H100, με στόχο την ενσωμάτωσή του σε ορισμένες λειτουργίες κειμένου του Copilot.

Αυτό αποτελεί σαφή ένδειξη πρόθεσης: η Microsoft αναπτύσσει δικά της μοντέλα σε μεγάλη κλίμακα, χρησιμοποιώντας την ίδια υπολογιστική υποδομή με τους βασικούς ανταγωνιστές της.

Την ίδια στιγμή, η Microsoft διευρύνει σκόπιμα το οικοσύστημα μοντέλων που φιλοξενεί, προσφέροντας στα data centers της μοντέλα από των xAI, Meta, Mistral και Black Forest Labs. Έχει, επίσης, χρησιμοποιήσει μοντέλα της Anthropic σε εμπειρίες του Microsoft 365 Copilot.

Συνεπώς, η Microsoft επιδιώκει να γίνει η πλατφόρμα όπου θα «τρέχουν» όλα τα επιτυχημένα μοντέλα AI — αλλά ταυτόχρονα θέλει τουλάχιστον ένας νικητής να φέρει τη «σφραγίδα» της.