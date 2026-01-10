Techcrunch

Η Meta ανακοίνωσε σήμερα τρεις συμφωνίες για την παροχή πυρηνικής ενέργειας στα data centers της: μία από μια νεοσύστατη εταιρεία, μία από μια μικρότερη εταιρεία ενέργειας και μία από μια μεγαλύτερη εταιρεία που ήδη λειτουργεί αρκετούς πυρηνικούς αντιδραστήρες στις ΗΠΑ.

Η Oklo και η TerraPower, δύο εταιρείες που αναπτύσσουν μικρούς αρθρωτούς αντιδραστήρες (SMR), υπέγραψαν συμφωνίες με τη Meta για την κατασκευή πολλαπλών αντιδραστήρων, ενώ η Vistra πωλεί την παραγωγική ικανότητα των υφιστάμενων σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της.

Η πυρηνική ενέργεια έχει γίνει μια προτιμώμενη πηγή ενέργειας για τις εταιρείες τεχνολογίας, καθώς οι φιλοδοξίες τους στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης έχουν αυξηθεί, παρέχοντας σταθερή ηλεκτρική ενέργεια 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Οι νεοσύστατες εταιρείες και οι υπάρχοντες αντιδραστήρες έχουν επωφεληθεί από τον ανταγωνισμό για την παροχή ενέργειας στα κέντρα δεδομένων, αν και με διαφορετικούς τρόπους.

Οι υπάρχοντες αντιδραστήρες τείνουν να είναι η φθηνότερη μορφή βασικής ισχύος, αλλά ο αριθμός τους είναι περιορισμένος, γεγονός που έχει ωθήσει τη Meta και τις ομοειδείς εταιρείες προς τις νεοσύστατες εταιρείες SMR. Εταιρείες όπως η Oklo και η TerraPower στοιχηματίζουν ότι με την κατασκευή μεγάλου αριθμού μικρότερων αντιδραστήρων, θα καταφέρουν να μειώσουν το κόστος μέσω της μαζικής παραγωγής. Είναι μια εύλογη υπόθεση, αν και δεν έχει ακόμη δοκιμαστεί. Η συμφωνία της Meta θα μπορούσε να δώσει στις νεοσύστατες εταιρείες SMR την ευκαιρία να το αποδείξουν.

Οι συμφωνίες είναι αποτέλεσμα μιας πρόσκλησης υποβολής προτάσεων που εξέδωσε η Meta τον Δεκέμβριο του 2024, στην οποία η Meta αναζητούσε συνεργάτες που θα μπορούσαν να προσθέσουν μεταξύ 1 και 4 γιγαβάτ παραγωγικής ικανότητας έως τις αρχές της δεκαετίας του 2030. Μεγάλο μέρος της νέας ισχύος θα ρέει μέσω της διασύνδεσης PJM, ενός δικτύου που καλύπτει 13 πολιτείες της Μεσοατλαντικής και της Μεσοδυτικής Αμερικής και έχει κορεστεί με κέντρα δεδομένων.

Η 20ετής συμφωνία με τη Vistra θα έχει τον πιο άμεσο αντίκτυπο στις ενεργειακές ανάγκες της Meta. Η εταιρεία τεχνολογίας θα αγοράσει συνολικά 2,1 γιγαβάτ από δύο υπάρχοντα πυρηνικά εργοστάσια, το Perry και το Davis-Besse στο Οχάιο.