Η «μάχη» της AI στην Κίνα: Προβάδισμα της Alibaba, προκλήσεις και προοπτικές για Tencent

Ο οίκος Bernstein εκτιμά ότι ο κινεζικός τομέας του διαδικτύου είχε ένα «άχρωμο ξεκίνημα το 2026», επισημαίνοντας ωστόσο ότι η πρόοδος στην Τεχνητή Νοημοσύνη παραμένει ο βασικός παράγοντας που καθορίζει τις σχετικές επιδόσεις των εταιρειών.

Σύμφωνα με το Investing, σε σημείωμά του την Πέμπτη, ο αναλυτής Robin Zhu ανέφερε ότι η εισαγωγή agentic υπηρεσιών στο Qwen της Alibaba στήριξε την υπεραπόδοση της εταιρείας, ενώ η Tencent κινήθηκε πιο αδύναμα.

Η Bernstein σημειώνει ότι «πολλά θα κριθούν από τους πολέμους των chatbot», τονίζοντας πως οι κορυφαίες πλατφόρμες έχουν καταφύγει σε διανομές ψηφιακών «κόκκινων φακέλων» (red packets) για να ενισχύσουν την υιοθέτηση των υπηρεσιών. Κατά την εταιρεία, οι προωθητικές αυτές ενέργειες «ενισχύουν την άποψή μας ότι οι δυνατότητες των μοντέλων AI αποτελούν μόνο μέρος της εξίσωσης στην Τεχνητή Νοημοσύνη που έρχεται σε επαφή με τους καταναλωτές».

Ωστόσο, ο Zhu υπογράμμισε ότι οι χρηματικές παροχές αποτελούν «έναν μάλλον έμμεσο τρόπο ενίσχυσης της αναζήτησης», σημειώνοντας ότι οι επενδυτές ενδέχεται σύντομα να αναζητήσουν πιο σαφείς ενδείξεις ανατροπής στη ζήτηση και την απόκτηση χρηστών.

Για την Tencent, η Bernstein ανέφερε ότι η εταιρεία συνεχίζει να επιτυγχάνει «σταθερή απόδοση επένδυσης στην AI μέσω των δραστηριοτήτων διαφήμισης και gaming», παρότι η ανάπτυξη των chatbot της έχει δεχθεί κριτική.

Ο οίκος παρέπεμψε στο πρόσφατο ζήτημα Yuanbao Party ως ένδειξη «διπλής τροχιάς ανάπτυξης AI εντός του WeChat».

Παρά ταύτα, η Bernstein εκτιμά ότι η μετοχή της Tencent προσφέρει θετικό προφίλ κινδύνου-απόδοσης, καθώς τα κέρδη αυξάνονται και εισάγονται περισσότερες υπηρεσίες με δυνατότητες AI.

Για την Alibaba, η Bernstein θεωρεί ότι οι προοπτικές αξιοποίησης της Τεχνητής Νοημοσύνης παραμένουν σημαντικές μετά την κυκλοφορία του Qwen3-Max-Thinking. Η εταιρεία σημειώνει ότι τα κίνητρα τύπου red packet «φαίνονται πιο λογικά» στο ηλεκτρονικό εμπόριο, ωστόσο οι επενδυτές ενδέχεται να ζητήσουν πιο σαφή στοιχεία ότι η agentic AI μπορεί να μεταφραστεί σε αύξηση του όγκου εμπορευμάτων (GMV) και των διαφημιστικών εσόδων.

Ο Zhu πρόσθεσε ότι το ρυθμιστικό περιβάλλον «παραμένει υψηλότερο από όσο θα θέλαμε», με πρόσφατες έρευνες και φήμες για πολιτικές παρεμβάσεις να επιβαρύνουν το επενδυτικό κλίμα, αν και οι πρόσφατες διορθώσεις των μετοχών ενδέχεται να βελτιώσουν τη σχέση κινδύνου-απόδοσης.