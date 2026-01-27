Η Κομισιόν ζητά από την Google να «ανοίξει» το Android σε ανταγωνιστές Τεχνητής Νοημοσύνης

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ανακοίνωσε την Τρίτη πως δίνει προθεσμία έξι μηνών στην Google για να άρει τα τεχνικά εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι βοηθοί αναζήτησης Τεχνητής Νοημοσύνης που είναι ανταγωνιστικοί προ το Android και να παραχωρήσει βασικά δεδομένα σε άλλους παρόχους μηχανών αναζήτησης, να συμμορφωθεί με τον νόμο της ΕΕ για τις ψηφιακές αγορές (DMA).

Στη σχετική ανακοίνωση σημειώνεται πως οι αρχές της ΕΕ θα επανεξετάσουν εάν η Google συμμορφώνεται με τους αυστηρούς νόμους σχετικά με το πως διαλειτουργεί το Android προς ανταγωνιστικό λογισμικό AI και με την απελευθέρωση πολύτιμων δεδομένων αναζήτησης για ανταγωνιστικές μηχανές αναζήτησης.

Υπενθυμίζεται πως ο DMA ρυθμίζει τους «gatekeepers», οι οποίοι είναι μεγάλες ψηφιακές πλατφόρμες που αποτελούν σημαντικό σημείο πρόσβασης μεταξύ επιχειρηματικών χρηστών και καταναλωτών, η θέση των οποίων μπορεί να τους παρέχει τη δύναμη να δημιουργήσουν εμπόδια στην ψηφιακή οικονομία.

Στις 6 Σεπτεμβρίου 2023, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χαρακτήρισε τις υπηρεσίες Google Search, Google Play, Google Maps, YouTube, το λειτουργικό σύστημα Google Android, το Google Chrome, το Google Shopping και τις διαδικτυακές διαφημιστικές υπηρεσίες της Google ως βασικές υπηρεσίες πλατφόρμας.

Η Google υποχρεούται να συμμορφώνεται πλήρως με όλες τις ισχύουσες υποχρεώσεις του DMA όσον αφορά τις χαρακτηρισμένες υπηρεσίες από τις 7 Μαρτίου 2024.

Σχολιάζοντας την απόφαση, η Κλεр Κέλι, ανώτερη σύμβουλος ανταγωνισμού της Google, σημείωσε πως «το Android είναι ανοιχτό από τη σχεδίασή του και ήδη χορηγούμε άδειες χρήσης δεδομένων αναζήτησης σε ανταγωνιστές στο πλαίσιο του DMA.

Ωστόσο, ανησυχούμε ότι περαιτέρω κανόνες, οι οποίοι συχνά καθορίζονται από τα παράπονα των ανταγωνιστών και όχι από το συμφέρον των καταναλωτών, θα θέσουν σε κίνδυνο την ιδιωτικότητα, την ασφάλεια και την καινοτομία των χρηστών».