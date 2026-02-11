Ο κορυφαίος κατασκευαστής μικροτσίπ της Κίνας προειδοποίησε ότι οι υπερβολικές δαπάνες για μικροτσίπ Τεχνητής Νοημοσύνης «φέρνουν» κατά πολύ νωρίτερα τη ζήτηση του μέλλοντος για την AI, αυξάνοντας τον κίνδυνο να μείνουν αδρανή ορισμένα κέντρα δεδομένων (data centers).

«Οι εταιρείες θα ήθελαν να δημιουργήσουν την χωρητικότητα κέντρων δεδομένων ισοδύναμης μιας δεκαετίας μέσα σε1 ή 2 χρόνια», δήλωσε ο Ζαο Χάιτζουν, συνδιευθύνων σύμβουλος της Semiconductor Manufacturing International Corp.

«Όσον αφορά το τι ακριβώς θα κάνουν αυτά τα κέντρα δεδομένων, αυτό δεν έχει μελετηθεί πλήρως».

Σύμφωνα με το Bloomberg, οι επενδύσεις σε υποδομές σχετικές με την Τεχνητή Νοημοσύνη προβλέπεται να ξεπεράσουν τα 3 τρισεκατομμύρια δολάρια τα επόμενα πέντε χρόνια, καθώς οι προγραμματιστές επενδύουν τεράστια ποσά σε κέντρα δεδομένων για να στεγάσουν τσιπ εκπαίδευσης και συμπερασμού που έχουν σχεδιαστεί από εταιρείες όπως η Nvidia, η Advanced Micro Devices και η Huawei.

Μόνο το 2026, οι συνολικές κεφαλαιουχικές δαπάνες των Alphabet, Amazon, Meta Platforms και Microsoft αναμένεται να φθάσουν τα 650 δισεκατομμύρια δολάρια, λόγω της δαπανηρής «κούρσας» εξοπλισμών στον τομέα της ΤεχνητήςΝοημοσύνης.

Οι κορυφαίοι developers AI της Κίνας, όπως οι Alibaba, Tencent και ByteDanc, επενδύουν επίσης σημαντικά σε υποδομές Τεχνητής Νοημοσύνης εξοπλισμένες τόσο με τσιπ Nvidia όσο και με εναλλακτικά προϊόντα εγχώριας παραγωγής.

Η SMIC λειτουργεί εργοστάσια κατασκευής τσιπ από το Πεκίνο έως τη Σαγκάη και το Σενζέν, αλλά μπορεί να κατασκευάζει λιγότερο προηγμένα τσιπ AI σε σύγκριση με αυτά που παράγονται από την Nvidia και τον κατασκευαστή της, Taiwan Semiconductor Manufacturing Co, λόγω των περιορισμών στις εξαγωγές των ΗΠΑ που περιορίζουν την πρόσβαση σε εξοπλισμό αιχμής.

Η αύξηση των δαπανών έχει επίσης προκαλέσει έλλειψη των τσιπ μνήμης υψηλού εύρους ζώνης (HBM), ενός κρίσιμου εξαρτήματος υψηλής τεχνολογίας που επιτρέπει την προηγμένη υπολογιστική Τεχνητής Νοημοσύνης. Η περιορισμένη προσφορά HBM ενδέχεται να συνεχιστεί για χρόνια, καθώς η δημιουργία και η πιστοποίηση νέας παραγωγικής ικανότητας απαιτεί χρόνο, σύμφωνα με το Ζάο.

Οι εγχώριοι πελάτες της SMIC, συμπεριλαμβανομένων των Huawei και Cambricon στοχεύουν σε μια ταχεία αύξηση της παραγωγής πυριτίου για να καλύψουν τις ανάγκες της Κίνας στον τομέα της AI.