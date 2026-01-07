Τεχνητή Νοημοσύνη

Η ιταλική αρχή ανταγωνισμού ολοκλήρωσε την έρευνα σχετικά με το κινεζικό σύστημα Τεχνητής Νοημοσύνης DeepSeek για την υποτιθέμενη παράλειψη προειδοποίησης των χρηστών ότι ενδέχεται να παράγει ψευδείς πληροφορίες, συμφωνώντας σε δεσμευτικές υποχρεώσεις ως προϋπόθεση για το κλείσιμο της υπόθεσης.

Η ιταλική ρυθμιστική αρχή, γνωστή ως AGCM, η οποία εποπτεύει επίσης τα δικαιώματα των καταναλωτών, είχε ξεκινήσει την έρευνα τον περασμένο Ιούνιο.

Οι δεσμεύσεις που πρότειναν οι Hangzhou DeepSeek Artificial Intelligence και Beijing DeepSeek Artificial Intelligence, οι οποίες από κοινού κατέχουν και λειτουργούν το DeepSeek, συνίστανται σε ένα πακέτο μέτρων που αποσκοπούν στη βελτίωση της ενημέρωσης σχετικά με τον κίνδυνο «ψευδαισθήσεων» - καταστάσεων στις οποίες, με βάση μια δεδομένη είσοδο από έναν χρήστη, το μοντέλο Τεχνητής Νοημοσύνης παράγει μία ή περισσότερες εξόδους που περιέχουν ανακριβείς, παραπλανητικές ή πλαστές πληροφορίες.

«Οι δεσμεύσεις που παρουσίασε η DeepSeek καθιστούν την αποκάλυψη πληροφοριών σχετικά με τον κίνδυνο παραισθήσεων ευκολότερη, πιο διαφανή, κατανοητή και άμεση», ανέφερε το δελτίο της AGCM.