Η Google υπέβαλε στην ΕΕ προτάσεις για αλλαγή στη λειτουργία του μοντέλου διαφημίσεων, μετά το πρόστιμο των 2,95 δισ. ευρώ

Η Alphabet ανακοίνωσε την Παρασκευή πως υπέβαλε προς τις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης προτάσεις για αλλαγή του τρόπου λειτουργίας της διαφημιστικής της τεχνολογίας στην ΕΕ, στον απόηχο του προστίμου των 2,95 δισ. ευρώ από την Κομισιόν προς την Google.

Όπως μετέδωσε η Wall Street Journal, οι προτάσεις περιλαμβάνουν τη δυνατότητα των εκδοτών να ορίζουν διαφορετικές ελάχιστες τιμές για διαφορετικούς πλειοδότες όταν χρησιμοποιούν την πλατφόρμα Ad Manager της Google, καθώς και τη βελτίωση της διαλειτουργικότητας μεταξύ των εργαλείων της Google και των προϊόντων άλλων επιχειρήσεων, ώστε να παρέχουν περισσότερες επιλογές στους εκδότες και τους διαφημιστές.

Η Google δήλωσε ότι θα συνεχίσει να συνεργάζεται με τους αξιωματούχους της ΕΕ κατά την αξιολόγηση της πρότασης.

«Δεσμευόμαστε να βρούμε μια αποτελεσματική λύση που θα παρέχει βεβαιότητα και συνέπεια στους πελάτες μας σε όλη την Ευρώπη, τις Ηνωμένες Πολιτείες και παγκοσμίως», ανέφερε.

Το πρόστιμο που επιβλήθηκε τον Σεπτέμβριο είναι το δεύτερο μεγαλύτερο αντιμονοπωλιακό πρόστιμο που έχει επιβληθεί ποτέ από την ΕΕ, μετά από ένα προηγούμενο πρόστιμο που επιβλήθηκε στη Google το 2018. Η εταιρεία έχει συγκεντρώσει δισεκατομμύρια σε πρόστιμα ανταγωνισμού της ΕΕ που σχετίζονται με δημοφιλείς υπηρεσίες, όπως η μηχανή αναζήτησης και το λειτουργικό σύστημα Android.

Αξιωματούχοι της ΕΕ δήλωσαν ότι η Google παραβίασε τους κανόνες ανταγωνισμού της Ένωσης, ευνοώντας τις δικές της υπηρεσίες τεχνολογίας διαδικτυακών διαφημίσεων σε βάρος ανταγωνιστικών παρόχων και διαδικτυακών εκδοτών. Σύμφωνα με την ΕΕ, η εταιρεία βρίσκεται σε εγγενή σύγκρουση συμφερόντων λόγω της υψηλής της θέσης τόσο στην αγορά όσο και στην πώληση διαφημιστικών υπηρεσιών μέσω υπηρεσιών όπως το Google Ads, το Google Ad Manager και το ανταλλακτήριο AdX.

Η Επιτροπή ζήτησε από την Google να τερματίσει τις πρακτικές αυτοπροτίμησης και να εφαρμόσει μέτρα για να τερματίσει αυτό που θεωρεί σύγκρουση συμφερόντων κατά μήκος της αλυσίδας εφοδιασμού της τεχνολογίας διαφήμισης.

Ένας εκπρόσωπος της Επιτροπής επιβεβαίωσε ότι έλαβε την πρόταση της Google για διορθωτικά μέτρα. «Τώρα θα αναλύσουμε τα μέτρα που προτείνει η Google για να αξιολογήσουμε αν τερματίζουν αποτελεσματικά τις πρακτικές αυτοπροτίμησης και αντιμετωπίζουν την κατάσταση της εγγενούς σύγκρουσης συμφερόντων», ανέφερε.