Η Google βρίσκεται σε αρχικό στάδιο συζητήσεων για την ενίσχυση της επένδυσής της στην Anthropic, μετέδωσε την Πέμπτη το Business Insider.

Το δημοσίευμα ανέφερε πως νέος γύρος χρηματοδότησης θα μπορούσε να αποτιμήσει την Anthropic σε περισσότερα από 350 δισεκατομμύρια δολάρια.

Μια συμφωνία -που δεν είναι ακόμα βέβαιη- θα μπορούσε επίσης να λάβει τη μορφή στρατηγικής επένδυσης, όπου η Google θα παρέχει πρόσθετες υπηρεσίες cloud computing στην Anthropic, ένα μετατρέψιμο ομόλογο ή έναν γύρο χρηματοδότησης με καθορισμένη τιμή στις αρχές του επόμενου έτους.

Η Google έχει επενδύσει περισσότερα από 3 δισεκατομμύρια δολάρια στην Anthropic, αποκτώντας μερίδιο 14% στην εταιρεία, μετέδωσαν οι New York Times.

Οι τελευταίες συνομιλίες έρχονται καθώς η Anthropic και ο κύριος ανταγωνιστής της, η OpenAI, κατασκευαστής του ChatGPT, βρίσκονται σε μια «κούρσα» πολλών τρισεκατομμυρίων δολαρίων για να κυριαρχήσουν στα μοντέλα που τροφοδοτούν την Τεχνητή Νοημοσύνη. Ταυτόχρονα, οι μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας παίρνουν θέση, με την Amazon και την Google να υποστηρίζουν την Anthropic, ενώ η Microsoft και η Nvidia έχουν επενδύσει δισεκατομμύρια στην OpenAI.

Η Anthropic ιδρύθηκε το 2021 από πρώην υπαλλήλους της OpenAI και είναι γνωστή για την οικογένεια μεγάλων γλωσσικών μοντέλων (LLM) Claude.

Η Google και η Anthropic ανακοίνωσαν μια τεράστια συμφωνία cloud computing τον Οκτώβριο, αξίας δεκάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων, που δίνει στην Anthropic πρόσβαση σε έως και ένα εκατομμύριο ειδικά σχεδιασμένες μονάδες επεξεργασίας Tensor (TPU) της Google, οι οποίες έχουν σχεδιαστεί για να επιταχύνουν τα φορτία εργασίας της μηχανικής μάθησης.