Η Google απέσυρε την καταγγελία που είχε κάνει στην ΕΕ για το cloud computing της Microsoft

Η Google απέσυρε την Παρασκευή την καταγγελία της στην ΕΕ για τις πρακτικές cloud computing τηςMicrosoft, μία εβδομάδα μετά την έναρξη έρευνας από τις ρυθμιστικές αρχές της ΕΕ για να διαπιστωθεί εάν η Microsoft πρέπει να υπόκειται σε κανόνες που αποσκοπούν στον περιορισμό της ισχύος της στον τομέα αυτό.

Πέρυσι, η Google υπέβαλε καταγγελία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ισχυριζόμενη ότι οι αντιανταγωνιστικές πρακτικές της Microsoft δέσμευαν τους πελάτες στην πλατφόρμα cloud Azure της Microsoft.

Η Amazon κατέχει την πρώτη θέση στην αγορά cloud computing με μερίδιο 30%, ακολουθούμενη από τη Microsoft με 20% και τη Google με 13%.

«Σήμερα, αποσύρουμε την καταγγελία (κατά της Microsoft) ενόψει της πρόσφατης ανακοίνωσης ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα αξιολογήσει τις προβληματικές πρακτικές που επηρεάζουν τον τομέα του cloud στο πλαίσιο μιας ξεχωριστής διαδικασίας», δήλωσε η Τζόρτζια Αμπελτίνο, ανώτερη διευθύντρια της Google Cloud Europe.

«Συνεχίζουμε να συνεργαζόμαστε με τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, τους πελάτες και τις ρυθμιστικές αρχές σε όλη την ΕΕ, το Ηνωμένο Βασίλειο και αλλού, προκειμένου να υποστηρίξουμε την επιλογή και την ανοιχτότητα στην αγορά cloud», πρόσθεσε.

Η Επιτροπή, η οποία ενεργεί ως υπεύθυνη για την επιβολή του ανταγωνισμού στην ΕΕ, διερευνά εάν ορισμένα χαρακτηριστικά του τομέα cloud ενδέχεται να ενισχύουν την ισχύ της Microsoft Azure και της Amazon Web Services στην αγορά.

Οι έρευνες, που αναμένεται να ολοκληρωθούν σε ένα χρόνο, ενδέχεται να οδηγήσουν στον χαρακτηρισμό και των δύο υπηρεσιών ως «φρουρών» σύμφωνα με τον νόμο της ΕΕ για τις ψηφιακές αγορές, με την επιφύλαξη ενός καταλόγου υποχρεώσεων και απαγορεύσεων που αποσκοπούν στο άνοιγμα των αγορών στους ανταγωνιστές και στην παροχή περισσότερων επιλογών στους χρήστες.