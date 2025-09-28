Η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να αξιολογήσει εάν οι εταιρείες Apple, Google και Microsoft καταβάλλουν επαρκείς προσπάθειες για την πρόληψη της εξάπλωσης των διαδικτυακών απατών στις πλατφόρμες τους, ανέφεραν οι Financial Times.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι ρυθμιστικές αρχές της ΕΕ ζητούν επίσημα πληροφορίες από τις τρεις αμερικανικές εταιρείες, σύμφωνα με τον νόμο για τις ψηφιακές υπηρεσίες (DSA), σχετικά με τις προσπάθειές τους για την καταπολέμηση της οικονομικής απάτης, παράλληλα με την Booking Holdings, την παγκόσμια πλατφόρμα διαμονής που κατέχει την Booking.com και άλλους ταξιδιωτικούς ιστότοπους.

«Παρατηρούμε ότι όλο και περισσότερες εγκληματικές ενέργειες πραγματοποιούνται στο διαδίκτυο», δήλωσε η επικεφαλής τεχνολογίας της ΕΕ, Χένα Βίρκουνε. «Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι οι διαδικτυακές πλατφόρμες καταβάλλουν πραγματικά κάθε δυνατή προσπάθεια για τον εντοπισμό και την πρόληψη αυτού του είδους παράνομου περιεχομένου».

Οι ρυθμιστικές αρχές θα αξιολογήσουν τον τρόπο με τον οποίο η Apple και η Google χειρίζονται τις δόλιες εφαρμογές, όπως τις ψεύτικες τραπεζικές εφαρμογές, στα αντίστοιχα καταστήματα εφαρμογών τους, ενώ οι μηχανές αναζήτησης της Google και της Microsoft θα εξεταστούν για ψεύτικα αποτελέσματα αναζήτησης.

Η Booking, η μόνη εταιρεία με έδρα την Ευρώπη που βρίσκεται υπό εξέταση, θα αναλυθεί ως προς τον τρόπο με τον οποίο χειρίζεται τις ψεύτικες καταχωρίσεις καταλυμάτων. Αυτές οι αιτήσεις παροχής πληροφοριών θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην έναρξη επίσημων ερευνών για τις τέσσερις εταιρείες, οι οποίες θα μπορούσαν να επιβληθούν σε αυτές πρόστιμα έως και 6% του ετήσιου παγκόσμιου κύκλου εργασιών τους.