Η Cosmos Business Systems εγκαινιάζει το νέο AI Data Center της στη Θεσσαλονίκη – Μια επένδυση στο μέλλον της Τεχνητής Νοημοσύνης

Η Cosmos, ένας από τους κορυφαίους Ομίλους Πληροφορικής και Τεχνολογίας στην Ελλάδα και την Κύπρο, ανακοινώνει τη λειτουργία του νέου AI Data Center στις εγκαταστάσεις της στη Θέρμη Θεσσαλονίκης, σηματοδοτώντας ένα ακόμη βήμα στην υλοποίηση του στρατηγικού της οράματος για την ανάπτυξη υποδομών υψηλής υπολογιστικής ισχύος (HPC) και εφαρμογών Τεχνητής Νοημοσύνης (AI).

Το νέο Data Center έχει σχεδιαστεί ως “AI Lab & Compute Hub” και αξιοποιεί εξοπλισμό Dell, δικτυακές υποδομές Cisco και τεχνολογία NVIDIA, της οποίας η Cosmos είναι επίσημος αντιπρόσωπος για Ελλάδα και Κύπρο.

Η υποδομή αυτή υποστηρίζει την ανάπτυξη προηγμένων AI εφαρμογών, Large Language Models (LLMs) και predictive analytics τόσο για επιχειρηματικούς όσο και για ερευνητικούς σκοπούς, αποτελώντας βασικό πυλώνα των επενδύσεων της Cosmos στην εγχώρια καινοτομία.

Με το AI Data Center της Θέρμης, η Cosmos ενισχύει τον ρόλο της ως ηγέτης στην παροχή AI και HPC υποδομών, συνδέοντας την τεχνολογία με την πραγματική επιχειρησιακή αξία και το όραμα μιας ψηφιακά ώριμης Ελλάδας.

Η επένδυση αυτή επιβεβαιώνει τη στρατηγική του Ομίλου να ηγείται της επόμενης εποχής της τεχνητής νοημοσύνης, μέσα από ελληνική τεχνογνωσία και διεθνείς συνεργασίες.

O Σταύρος Ελευθερίου, Διευθυντής Β. Ελλάδος της Cosmos Business Systems, δήλωσε σχετικά:

«Το νέο AI Data Center της Cosmos στη Θεσσαλονίκη ενισχύει την παρουσία μας στη Βόρεια Ελλάδα και επιβεβαιώνει τη δέσμευσή μας να φέρουμε την Τεχνητή Νοημοσύνη πιο κοντά στις επιχειρήσεις και την κοινωνία. Επενδύουμε σε υποδομές, ανθρώπους και τεχνολογίες που θα διαμορφώσουν το αύριο της χώρας μας.