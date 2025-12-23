Η ChatGPT λανσάρει τη δική της εκδοχή του Spotify Wrapped. Συγκεκριμένα, το chatbot που ανήκει στην OpenAI ξεκινά τη διάθεση μιας ετήσιας ανασκόπησης με την ονομασία «Your Year with ChatGPT» σε επιλεγμένους χρήστες σε ορισμένες αγορές, μεταξύ των οποίων και οι Ηνωμένες Πολιτείες.

Όπως αναφέρει το TechCrunch, άλλες αγγλόφωνες αγορές που αποκτούν πρόσβαση στη νέα λειτουργία είναι ο Καναδάς, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Αυστραλία και η Νέα Ζηλανδία.

Κατά την έναρξη της διάθεσης, η λειτουργία θα είναι διαθέσιμη σε χρήστες με δωρεάν λογαριασμό, καθώς και σε συνδρομητές Plus και Pro, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν ενεργοποιήσει τις επιλογές «reference saved memories» και «reference chat history» και ότι έχουν καλύψει ένα ελάχιστο όριο δραστηριότητας συνομιλιών, όπως ανέφερε η εταιρεία στο TechCrunch μέσω email.

Οι λογαριασμοί Team, Enterprise και Education δεν θα έχουν πρόσβαση στη λειτουργία «Your Year with ChatGPT». Παράλληλα, η OpenAI σημειώνει ότι η εμπειρία έχει σχεδιαστεί ώστε να είναι «ελαφριά, με έμφαση στην ιδιωτικότητα και υπό τον έλεγχο του χρήστη».

Όπως και άλλες ετήσιες ανασκοπήσεις που προσφέρουν εφαρμογές για καταναλωτές, το «Your Year with ChatGPT» αντλεί έμπνευση από το δημοφιλές Spotify Wrapped. Αντίστοιχα με τη λειτουργία της Spotify, η OpenAI αξιοποιεί ευφάνταστα γραφικά και εξατομικεύει την εμπειρία, απονέμοντας «βραβεία» με βάση τον τρόπο που χρησιμοποίησε ο χρήστης το ChatGPT μέσα στη χρονιά.

Για παράδειγμα, ένας χρήστης μπορεί να λάβει τον τίτλο «Creative Debugger» αν χρησιμοποίησε το chatbot για να βρει λύσεις σε προβλήματα ή να επεξεργαστεί έννοιες και ιδέες. Η εφαρμογή δημιουργεί επίσης ένα ποίημα και μια εικόνα για τη χρονιά του χρήστη, με επίκεντρο τα θέματα που τον ενδιέφεραν περισσότερο.

Αν και η ετήσια ανασκόπηση θα προβάλλεται στην αρχική οθόνη της εφαρμογής ChatGPT, δεν θα ενεργοποιείται αυτόματα ούτε θα επιβάλλεται στους χρήστες.

Θα είναι διαθέσιμη τόσο στη web έκδοση του ChatGPT όσο και στις εφαρμογές για κινητά σε iOS και Android, σύμφωνα με την εταιρεία.

Οι χρήστες θα μπορούν επίσης να ζητούν απευθείας από το ChatGPT το «Your Year with ChatGPT» για να ενεργοποιήσουν την εμπειρία.