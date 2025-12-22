Έργα άνω 400 εκατ. ευρώ στα Γρεβενά -Η πορεία υλοποίησης και το αποτύπωμά τους

Σε στάδιο υλοποίησης σημαντικών έργων βρίσκεται η πόλη των Γρεβενών, με στόχο να αποκτήσει ισχυρότερους ρυθμούς ανάπτυξης και να ενισχυθεί η τοπική της οικονομία.Το ύψος των κονδυλίων για τις υποδομές, αλλά και για την ενίσχυση των τοπικών επιχειρήσεων ανέρχεται στα 437 εκατ. ευρώ. Πιο συγκεκριμένα στα 412 εκατ. ευρώ ανέρχεται ο προϋπολογισμός για έργα που έχουν ολοκληρωθεί το τελευταίο χρονικό διάστημα, βρίσκονται σε εξέλιξη ή υπό σχεδιασμό και στα 25 εκατ. για την στήριξη της επιχειρηματικότητας.

Διαβάστε περισσότερα στο makedonikanea.gr