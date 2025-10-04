Η Global Infrastructure Partners της BlackRock βρίσκεται σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις για την εξαγορά της Aligned Data Centers, στοχεύοντας σε έναν από τους μεγαλύτερους δικαιούχους των δαπανών για Τεχνητή Νοημοσύνη σε μία από τις μεγαλύτερες συναλλαγές της χρονιάς -κοντά στα 40 δισ. δολάρια-, μετέδωσε την Παρασκευή το Bloomberg, επικαλούμενο άτομα που γνωρίζουν το θέμα.

Η Aligned, η οποία υποστηρίζεται από την Macquarie, θα μπορούσε να αποτιμηθεί σε περίπου 40 δισεκατομμύρια δολάρια σε μια συναλλαγή. Μια συμφωνία θα μπορούσε να ανακοινωθεί εντός των επόμενων ημερών.

Η MGX, μια εταιρεία επενδύσεων AI που ιδρύθηκε από το κρατικό επενδυτικό ταμείο του Άμπου Ντάμπι Mubadala Investment Co., συμμετέχει επίσης στις διαπραγματεύσεις και θα επενδύσει ανεξάρτητα ως μέρος της συναλλαγής. Το Mubadala έχει ήδη επενδύσει ξεχωριστά στην Aligned.

Η GIP έχει επίσης στοχεύσει άλλες μεγάλες εξαγορές, συμπεριλαμβανομένης της πιθανής εξαγοράς της εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας AES, με την προσδοκία ότι ο τομέας θα επωφεληθεί από την αυξανόμενη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας από εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούν εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης. Η AES έχει επιχειρηματική αξία περίπου 38 δισεκατομμυρίων δολαρίων, συμπεριλαμβανομένου του χρέους.

Η GIP δεν έχει καταλήξει σε τελική συμφωνία για την Aligned Data Centers και ορισμένες λεπτομέρειες ενδέχεται να αλλάξουν ή οι διαπραγματεύσεις να καταλήξουν χωρίς συναλλαγή, ανέφεραν οι πηγές.

Η προβλεπόμενη εξαγορά είναι η τελευταία σε μια σειρά εντυπωσιακών συμφωνιών από την εμφάνιση του ChatGPT, καθώς οι επενδυτές ενισχύουν τα «ανοίγματα» τους στην AI. Έχουν συσσωρευτεί σε παρόχους υποδομών, όπως οι Nvidia και SK Hynix., έχουν ανεβάσει τις αποτιμήσεις νεοσύστατων επιχειρήσεων όπως η OpenAI και η Anthropic, και έχουν επενδύσει κεφάλαια σε κάθε είδους προμηθευτές εξοπλισμού της AI.

Η ραγδαία αύξηση των αποτιμήσεων έχει ανησυχήσει ορισμένους παρατηρητές της αγοράς, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι, ενώ οι δαπάνες και η κατασκευή κέντρων δεδομένων επιταχύνονται, οι υπηρεσίες Τεχνητής Νοημοσύνης δεν έχουν ακόμη γίνει mainstream και δεν αποφέρουν τα έσοδα που απαιτούνται για να δικαιολογηθεί το άνευ προηγουμένου ράλι της AI.