Techcrunch

Η Apple μένει πίσω στον αγώνα να μεταμορφώσει τη Siri σε έναν AI βοηθό τόσο ισχυρό όσο οι ανταγωνιστές της. Καθώς οι καταναλωτές γίνονται πιο ανυπόμονοι, η Apple σκέφτεται να χρησιμοποιήσει την τεχνολογία άλλης εταιρείας αντί να αναπτύξει τη δική της.

Σύμφωνα με τον συντάκτη του Bloomberg και insider της Apple, Mark Gurman, η Apple εξετάζει τώρα μια συνεργασία με την Google, τον πιο άμεσο ανταγωνιστή της στην αγορά των smartphones.

Η εταιρεία είχε προηγουμένως προσεγγίσει την OpenAI και την Anthropic για παρόμοιες συζητήσεις σχετικά με τη χρήση της τεχνολογίας τους για την ενίσχυση της Siri, και σύμφωνα με πληροφορίες, η Google έχει αρχίσει να εκπαιδεύει ένα μοντέλο που θα μπορούσε να τρέχει στους διακομιστές της Apple.

Δεν αναμένεται να ληφθεί απόφαση σχετικά με το αν θα συνεργαστεί με κάποιον εταίρο για την ανανέωση της Siri πριν από μερικές εβδομάδες.

