Techcrunch

Μετά από απόφαση ομοσπονδιακού δικαστή την Τρίτη, που μπλόκαρε το Τέξας από την εφαρμογή νέου νόμου για την επιβεβαίωση ηλικίας στα app stores, η Apple ανακοίνωσε ότι θα παγώσει τα προηγούμενα σχέδιά της για την Πολιτεία, καθώς παρακολουθεί τη «συνεχιζόμενη νομική διαδικασία».

Η Apple τόνισε ότι τα ήδη διαθέσιμα εργαλεία για την επιβεβαίωση ηλικίας θα παραμείνουν προς δοκιμή και χρήση.

Ο νόμος SB 2420, ή App Store Accountability Act, θα απαιτούσε από τα app stores, όπως της Apple και της Google, να επαληθεύουν την ηλικία των χρηστών και να ζητούν γονική συναίνεση για άτομα κάτω των 18 ετών για λήψεις ή αγορές. Επιπλέον, τα δεδομένα ηλικίας θα έπρεπε να κοινοποιούνται στους προγραμματιστές.

Ένας δικαστής, επικαλούμενος ανησυχίες για την Πρώτη Τροπολογία, μπλόκαρε την εφαρμογή του νόμου που θα ίσχυε από τον Ιανουάριο. Η απόφαση ήταν νίκη για τις τεχνολογικές εταιρείες και πλήγμα για τους νομοθέτες του Τέξας, οι οποίοι ανακοίνωσαν ότι η νομική διαμάχη θα συνεχιστεί. Η εισαγγελία του Τέξας σκοπεύει να ασκήσει έφεση, σύμφωνα με το Reuters.

Για να συμμορφωθεί με τον νόμο, η Apple είχε ανακοινώσει τον Οκτώβριο νέες απαιτήσεις για εφαρμογές στο Τέξας, όπως η ένταξη όλων των χρηστών κάτω των 18 ετών σε ομάδα Family Sharing, όπου οι γονείς θα δίνουν συναίνεση για λήψεις και αγορές. Οι γονείς θα μπορούν να ανακαλούν τη συναίνεσή τους οποτεδήποτε.

Η Apple θα αναβαθμίσει επίσης το Declared Age Range API για να παρέχει τις απαιτούμενες κατηγορίες ηλικίας για νέους λογαριασμούς στο Τέξας και είχε σχέδια για νέα APIs που θα επέτρεπαν την επανάκληση γονικής συναίνεσης σε σημαντικές ενημερώσεις εφαρμογών.

Η εταιρεία εξήγησε ότι «αν και μοιραζόμαστε τον στόχο της ενίσχυσης της ασφάλειας των παιδιών στο διαδίκτυο, ανησυχούμε ότι ο SB2420 επηρεάζει την ιδιωτικότητα των χρηστών, απαιτώντας τη συλλογή ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων ακόμα και για απλές εφαρμογές, όπως ο καιρός ή τα αθλητικά αποτελέσματα».

Η Apple ανακοίνωσε ότι τα υπόλοιπα εργαλεία για προγραμματιστές θα παραμείνουν διαθέσιμα για δοκιμή, όπως το Declared Age Range API, το Significant Change API του PermissionKit, η νέα ιδιότητα ηλικιακής κατάταξης στο StoreKit και οι ειδοποιήσεις App Store Server. Τα APIs αυτά είναι διαθέσιμα παγκοσμίως σε iOS 26, iPadOS 26, macOS 26 και νεότερα.