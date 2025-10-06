Τεχνητή Νοημοσύνη

Η AMD ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι θα προμηθεύσει τσιπ Τεχνητής Νοημοσύνης στην OpenAI στο πλαίσιο μιας πολυετούς συμφωνίας που θα αποφέρει ετήσια έσοδα δεκάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων και θα δώσει στον δημιουργό του ChatGPT τη δυνατότητα να αγοράσει έως και περίπου το 10% της εταιρείας κατασκευής τσιπ.

Η συμφωνία προσφέρει στην OpenAI την ευκαιρία να αποκτήσει μερίδιο σε έναν από τους πιο ισχυρούς ανταγωνιστές της Nvidia και αποτελεί μια ισχυρή υποστήριξη των τσιπ και του λογισμικού AI της Advanced Micro Devices (AMD).

«Θεωρούμε ότι αυτή η συμφωνία είναι σίγουρα μετασχηματιστική, όχι μόνο για την AMD, αλλά και για τη δυναμική του κλάδου», δήλωσε ο εκτελεστικός αντιπρόεδρος της AMD, Φόρεστ Νόροντ, στο Reuters την Κυριακή.

Η συμφωνία καλύπτει την εγκατάσταση εκατοντάδων χιλιάδων τσιπ Τεχνητής Νοημοσύνης της AMD, ή μονάδων επεξεργασίας γραφικών (GPU), που ισοδυναμούν με έξι γιγαβάτ, σε διάστημα αρκετών ετών, ξεκινώντας από το δεύτερο εξάμηνο του 2026. Η AMD δήλωσε ότι η OpenAI θα έχει τη δυνατότητα να αγοράσει έως και περίπου το 10% της εταιρείας κατασκευής τσιπ.

Η AMD δήλωσε ότι η OpenAI θα κατασκευάσει μια εγκατάσταση ενός γιγαβάτ με βάση την επερχόμενη σειρά τσιπ MI450 που θα κυκλοφορήσει το επόμενο έτος και ότι θα αρχίσει να αναγνωρίζει έσοδα από τότε.

Τα στελέχη της AMD αναμένουν ότι η συμφωνία θα αποφέρει ετήσια έσοδα δεκάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων. Λόγω του πολλαπλασιαστικού αποτελέσματος της συμφωνίας, η AMD αναμένει να λάβει περισσότερα από 100 δισεκατομμύρια δολάρια σε νέα έσοδα σε διάστημα τεσσάρων ετών από την OpenAI και άλλους πελάτες, ανέφεραν.

«Άλλοι θα ακολουθήσουν, επειδή πρόκειται πραγματικά για τον πρωτοπόρο, έναν πρωτοπόρο στον κλάδο που έχει μεγάλη επιρροή στο ευρύτερο οικοσύστημα», δήλωσε ο επικεφαλής στρατηγικής της AMD, Ματ Χάιν.

Η συμφωνία με την AMD θα βοηθήσει την OpenAI να δημιουργήσει επαρκή υποδομή Τεχνητής Νοημοσύνης για να καλύψει τις ανάγκες της, δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της OpenAI, Σαμ Άλτμαν.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της LSEG, οι αναλυτές εκτιμούν ότι η AMD θα αποφέρει έσοδα 32,78 δισεκατομμυρίων δολαρίων φέτος.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας, η AMD εξέδωσε μια οδηγία δικαιώματος αγοράς που δίνει στην OpenAI τη δυνατότητα να αγοράσει έως και 160 εκατομμύρια μετοχές της AMD έναντι 1 σεντ η κάθε μία κατά τη διάρκεια της συμφωνίας για τα τσιπ. Το δικαίωμα αγοράς κατοχυρώνεται σε δόσεις με βάση τους στόχους που έχουν συμφωνήσει οι δύο εταιρείες.

Η πρώτη δόση θα κατοχυρωθεί μετά την αρχική αποστολή των τσιπ MI450 που έχει προγραμματιστεί για το δεύτερο εξάμηνο του 2026. Οι υπόλοιποι στόχοι περιλαμβάνουν συγκεκριμένους στόχους για την τιμή της μετοχής της AMD, η οποία θα ανέλθει στα 600 δολάρια ανά μετοχή για την τελική δόση των μετοχών που θα αποδεσμευτούν.

Η AMD έχει 1,62 δισεκατομμύρια μετοχές σε κυκλοφορία και η αξία της ανέρχεται σε 267,23 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με τα στοιχεία της LSEG.

Η αξία της OpenAI υπολογίζεται στα 500 δισ. δολάρια.