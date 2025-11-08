Techcrunch

Η Amazon ανακοίνωσε την Παρασκευή την έναρξη του Amazon Bazaar, ενός νέου προορισμού αγορών χαμηλού κόστους για την Ασία, την Αφρική και τη Λατινική Αμερική, ο οποίος θα είναι διαθέσιμος ξεχωριστά από την κύρια εφαρμογή αγορών της Amazon.

Στο Bazaar, τα περισσότερα προϊόντα κοστίζουν κάτω από 10 δολάρια, και ορισμένα φτάνουν μέχρι και τα 2 δολάρια, σύμφωνα με την εταιρεία λιανικής.

Η επιλογή προϊόντων, που είναι ήδη διαθέσιμη σε Android και iOS, θα προσφέρεται μέσα από ξεχωριστή εφαρμογή η οποία είναι διαθέσιμη στο Χονγκ Κονγκ, τις Φιλιππίνες, την Ταϊβάν, το Κουβέιτ, το Κατάρ, το Μπαχρέιν, το Ομάν, το Περού, τον Ισημερινό, την Αργεντινή, την Κόστα Ρίκα, τη Δομινικανή Δημοκρατία, την Τζαμάικα και τη Νιγηρία.

Η Amazon δηλώνει ότι περισσότερες αγορές θα αποκτήσουν πρόσβαση στην εφαρμογή τους επόμενους μήνες.

Η εφαρμογή παρουσιάζει σημαντική επικάλυψη με το Amazon Haul, το οποίο ξεκίνησε τον περασμένο Νοέμβριο ως ανταγωνιστής των Shein και Temu. Το Haul λειτουργεί μέσα από τον κύριο ιστότοπο και την εφαρμογή της Amazon και θα παραμείνει διαθέσιμο στις υφιστάμενες αγορές του, που περιλαμβάνουν τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία, τη Γαλλία, την Ιταλία, την Ισπανία, την Ιαπωνία και την Αυστραλία.

Σε άλλες αγορές, η Amazon είχε ήδη χρησιμοποιήσει την επωνυμία Amazon Bazaar αντί για Haul, όπου ήταν διαθέσιμη μέσα από την κύρια εφαρμογή αγορών της. Αυτή η έκδοση παραμένει διαθέσιμη στο Μεξικό, τη Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, καθώς και στην Ινδία.

(Το γεγονός ότι η Amazon χρησιμοποιεί δύο διαφορετικά ονόματα για την ίδια επιλογή χαμηλού κόστους είναι μπερδεμένο, αλλά η εταιρεία θεωρεί ότι τα διαφορετικά ονόματα «ανταποκρίνονται καλύτερα στις τοπικές γλωσσικές προτιμήσεις και κουλτούρες.»)

Η κίνηση για τη δημιουργία ενός ανεξάρτητου προορισμού αγορών για τα φθηνότερα προϊόντα της δείχνει ότι η Amazon εντείνει τον ανταγωνισμό με τις κινεζικές εφαρμογές αγορών χαμηλού κόστους, όπως οι Temu, Shein και TikTok (TikTok Shop), οι οποίες έχουν γνωρίσει ευρεία αποδοχή από νεότερους χρήστες και άτομα με περιορισμένο διαθέσιμο εισόδημα για δαπάνες σε ρούχα, είδη διακόσμησης, ηλεκτρονικά και άλλα είδη οικιακής χρήσης.